Resultado Cruzeiro 1 x  2 Santos pela Copa do Brasil

PARTIDA DE VOLTA DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL 2018, DISPUTADA NO ESTÁDIO MINEIRÃO, EM BELO HORIZONTE.

ÁRBITRO: RODOLPHO TOSKI MARQUES (FIFA/PR) ÁRBITRO ASSISTENTE 1: BRUNO BOSCHILIA (FIFA/PR) ÁRBITRO ASSISTENTE 2: ALESSANDRO ALVARO ROCHA DE MATOS (FIFA/BA) QUARTO ÁRBITRO: WAGNER DO NASCIMENTO MAGALHAES (FIFA/RJ) ÁRBITRO DE VÍDEO: WILTON PEREIRA SAMPAIO (FIFA/GO)

Classificado nas semifinais, o Cruzeiro pegará o vencedor do confronto entre Palmeiras e Bahia, que acontece nesta quinta-feira (16).

Cobrança:

Cruzeiro: Lucas Silva, Raniel e David

Santos: Bruno Henrique, Rodrygo e Jean Mota

Jean Mota finaliza no meio e o camisa 1 faz mais uma defesa

DEFENDEUUUUUU FÁBIO!

Jogador da uma paradinha e a bola passa entre as pernas de Vanderlei

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! DAVID!

Rodrygo manda no canto direito e o goleiro segura firme

DEFENDEUUUUUU FÁBIO!

Vanderlei foi para um lado e bola para outro

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! RANIEL!

Bruno Henrique perdeu pênalti. Goleiro celeste defendeu com uma das mãos

DEFENDEUUUUUU FÁBIO!

Lucas Silva toma distância e manda no canto direito. Vanderlei foi no lado certo, mas não chegou a tempo

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! LUCAS SILVA!

Primeira cobrança começa com o Cruzeiro

Placar agregado: 2 a 2. Times se preparam para a penalidade máxima

Equipe paulista estava em busca no contra-ataque e o juiz terminou a partida.

FIM DO SEGUNDO TEMPO. JOGADORES E TÉCNICO DO SANTOS DISCUTEM COM O ÁRBITRO

Cartão amarelo para Dodô

49'2T- Dodô comete falta dura em Rafinha

Cartão amarelo para Edílson

Cartão amarelo para Gabriel

Cartão amarelo para Bruno Henrique

45'2T - +4 MIN. DE ACRÉSCIMOS

43'2T - Vanderlei! Em cobrança de escanteio, Rafinha pega o rebote e manda uma bomba no canto, goleiro santista espalma

42'2T - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO:



SAI: ARRASCAETA

ENTRA: DAVID

41'2T- Jogo pegando fogo no Mineirão. Torcida celeste empurra o time para o ataque

39'2T- GOLAÇO DO PEIXE! Rodrygo cruza na medida para área, Bruno Henrique sai da marcação de Edílson e cabeceia no ângulo. Sem chances para o goleiro Fábio

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! BRUNO HENRIQUE!

Cartão amarelo para Gustavo Henrique

33'2T - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO:



SAI: ROBINHO

ENTRA: RAFINHA

31'2T - Robinho caído no gramado. Jogadores do Santos param o jogo para o camisa 19 ser atendido

31'2T - O empate vai classificando a equipe do Cruzeiro

30'2T - Jogo truncado nesta reta final

28'2T - Bruno Henrique é alçado pela direita, experiente o jogador chuta a bola em cima de Egídio e arranca escanteio

26'2T - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS:



SAI: RENATO

ENTRA: DANIEL GUEDES

23'2T - SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO:



SAI: BARCOS

ENTRA: RANIEL

18'2T - SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS:



SAI: ARTHUR GOMES

ENTRA: JEAN MOTA

14'2T- ​ Thiago Neves ganha de Gustavo Henrique pelo alto. Robinho fica com a sobra, na hora de finalizar a bola bate na defesa do Santos

9’2T- Em cobrança de escanteio, Dedé sobe mais alto do que a zaga adversária, mas cabeceia no travessão

0’2T- Bola rolando na etapa final!