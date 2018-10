Após empate no primeiro jogo Flamengo e Grêmio brigam por vaga na semifinal da Copa do Brasil

Flamengo e Grêmio disputam a vaga na semifinal da Copa do Brasil nessa quarta-feira (15), às 21h45, no Maracanã. Após vitória no duelo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o rubro-negro busca a classificação de casa cheia. Cerca de 45 mil ingressos já tinham sido vendidos até a tarde de terça-feira (14). Com o 1 a 1 no jogo em Porto Alegre, rubro-negros e gremistas entram em igualdade de condições para decisão.

Maurício Barbieri afirma que não existe estratégia certa ou errada

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (14), Barbieri falou de estratégias e se mostrou confiante

“Fazemos um controle muito criterioso das cargas de treinos, compensando o volume para que não sintamos o cansaço. Na ida contra o Grêmio, jogamos contra o Sport, viajamos e nos portamos bem. Em alguns jogos estivemos abaixo do que gostaríamos, como reconhecemos. Acho que vamos chegar bem recuperados. Prontos para uma decisão como no jogo de amanhã.” disse

Autor do gol da vitória sobre o Cruzeiro, Henrique Dourado não teve a escalação garantida por Barbieri. Com Fernando Uribe no departamento médico, a tendência é de que o Ceifador seja mantido. Renê e Cuéllar, que cumpriram suspensão do domingo, voltam a compor o time para o jogo contra o Grêmio.

“Dourado é tão bom cabeceador quanto Uribe. Depois da Copa, com Paolo e Uribe priorizamos jogo direto. Optamos por colocar duas referências, depois com Lincoln. Última bola no jogo de quarta, a bola sobrou para o Vitinho, ele foi seguro na área. Dourado nunca foi quarta opção. Usamos as opções conforme adversário. Outros momentos usamos dois. Lincoln entrou e deu resposta. Uribe é complicado avaliar, são poucas partidas. Dourado entrou bem, nos ajudou bastante. Contamos com os três.” afirmou Barbieri

O técnico do rubro-negro também falou sobre as opções pelas laterais

“Acho que Trauco fez boa partida, segura. Por termos aberto o placar cedo não precisamos ser tão afoito ao ataque não apareceram as principais características do Trauco. Entendemos as frustrações da torcida, mas há pouco tempo atrás eram aplaudidos. Rodinei tem muita força e nos ajuda muito. Assim como Pará.”

Gremistas fazem de tudo para tirar de foco a pressão externa

O Grêmio desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira. Renato Gaúcho, que há três rodadas do Campeonato Brasileiro prefere entrar em campo com 11 reservas, dessa vez tem o time completo. O técnico deverá optar por Bruno Cortez ou Marcelo Oliveira na lateral esquerda e Cícero ou Jailson no meio.

No desembarque, o atacante Luan falou sobre grande público esperado no Maracanã e sobre o foco na partida

“Eu particularmente encaro em só pensar na partida. Esquecer o torcedor, a gente sabe que conta muito, ainda mais por ser no Maracanã. Mas temos trabalhado a nossa mente. O grupo está muito focado no que a gente quer. Isso facilita bastante para que possamos entrar concentrados e fazer uma grande partida” falou

Segundo Luan, o meio campo do Flamengo é a preocupação da equipe tricolor para a partida.

“O ponto forte do Flamengo sem dúvida é o meio de campo, tem jogadores de qualidade, o Paquetá, o Diego, o Éverton. Se a gente der bobeira, podem decidir uma partida a qualquer momento. É estar mais atentos nisso para que a gente não seja surpreendido” declarou o jogador

Para seguir adiante, é necessário vencer por qualquer placar. Caso a partida termine em novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar de Flamengo e Grêmio terá pela frente Chapecoense ou Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil.