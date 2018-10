Resultado Botafogo x Nacional-PAR AO VIVO online pela Copa Sul-Americana 2018 (2-0)

21:29 - Muito Obrigado a todos que acompanharam a transmissão AO VIVO de Botafogo x Nacional-PAR com a VAVEL Brasil!! Uma ótima noite e até a próxima!!

21:27 - Nas oitavas de final da competição, o Botafogo enfrentará o Bahia. O jogo de ida será na Arena Fonte Nova. O alvinegro decidirá novamente a classificação no Nilton Santos.

49' 2T - FIM DE JOGO!!!!! O Botafogo está CLASSIFICADO para as oitavas de final da Copa Sul-Americana!!

48' 2°T - Botafogo trabalha a bola e administra a vantagem.

45' 2°T - QUATRO minutos de acréscimo!

44' 2°T - CARTÃO AMARELO! Leo Valencia recebe o cartão após tirar a camisa na comemoração do gol.

43' 2°T - GOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! Matheus Fernandes puxa contra-ataque e toca para Leo Valencia. O meia bate firme de fora da área no cantinho do goleiro. Botafogo 2 a 0.

43' 2°T - Nacional errando muitos passes. Não consegue assustar o Botafogo em momento nenhum!

42' 2°T - Mais uma chegada do Botafogo!! Valencia tocou para Gilson, que caiu dentro da área e pediu pênalti. Na sobra, o próprio Valencia bateu com classe e Rojas fez a defesa.

41' 2°T - Moisés bateu na barreira. Em seguida, pegou a sobra, avançou pela lateral e bateu cruzado. Lindoso tentou desviar,mas a bola veio com muita força.

39' 2°T - CARTÃO AMARELO! Paniagua recebe cartão após falta dura em cima de Leo Valencia. No início do lance, Pimpão recebeu boa bola, mas acabou errando o passe em um ótimo contra-ataque.

38' 2°T - Botafogo segue dominando na porcentagem de posse de bola. São 62% do alvinegro carioca contra 38% dos paraguaios.

36' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Saiu: Luiz Fernando Entrou: Gilson.

35' 2°T - Luiz Fernando recebeu boa bola na esquerda, tentou achar Pimpão na área, mas acabou perdendo o tempo da bola.

33' 2°T - INCRÍVEL!!! Após cobrança de escanteio, Carli recebe a bola na pequena área e isola. Chance desperdiçada de maneira inacreditável.

31' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL! Saiu: Franco Entrou: Cardozo.

30' 2°T - Nacional tenta pressionar e buscar o empate. Botafogo se defende bem e explora o contra-ataque.

29' 2°T - Moisés bate para dentro da área e Carli, em posição legal, quase completa. Rojas mais uma vez saiu do gol e salvou o Nacional.

27' 2°T - RESPOSTA DO BOTAFOGO!! Pimpão recebeu na direita e chutou cruzado. Rojas fez mais uma bela intervenção e evitou o gol.

26' 2°T - INACREDITÁVEL!! Nacional voltou a chegar com perigo e Vieyra bateu fraquinho. A bola passou muito perto da trave do goleiro Saulo.

25' 2°T - PRESSÃO ALVINEGRA! Valencia solta uma bomba de fora da área, mas a bola bate em Franco praticamente em cima da linha.

22' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Saiu: Aguirre Entrou: Brenner.

20' 2°T - UHHHHHHHHHH!! Pimpão fez boa jogada e tocou para Luiz Fernando. O atacante bateu mas Rojas saiu e salvou o Nacional.

19' 2°T - Luiz Fernando recebe passe de Matheus Fernandes, dribla um, mas acaba sendo desarmado.

18' 2°T - CARTÃO AMARELO! Rodrigo Lindoso é advertido pelo árbitro.

16' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!! Saiu: Renatinho Entrou: Rodrigo Pimpão.

12' 2°T - NA TRAVE!! Aguirre se aproveita de uma bobeira da zaga e arremata com força. A bola explode na trave do goleiro Rojas. Quase o segundo!

10' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL! Saiu: Arguello Entrou: Vieyra.

08' 2°T - CARTÃO AMARELO! Montiel recebe cartão após cometer falta em Luiz Fernando. O árbitro deu a vantagem no lance e em seguida amarelou o jogador paraguaio.

07' 2°T - Botafogo segue dominando a partida. Trabalha a bola no campo do adversário e chega com perigo.

06' 2°T - QUASE O SEGUNDO!! Renatinho faz jogada individual e na hora do chute é travado. Leo Valencia pega a sobra e acerta a trave!! Por pouco o glorioso não amplica o placar.

02' 2°T - Moisés recebe bola na lateral, avança e cruza. A zaga do Nacional afasta. Botafogo vem com tudo para o segundo tempo.

01' 2°T - DEFESAÇA! Carli desvia cruzamento e Rojas faz grande defesa.

00' 2°T - SUBSTITUIÇÃO NO NACIONAL! Saiu: Alegre Entrou: Baez.

00' 2°T - Bola rolando para o segundo tempo.

50' 1°T - FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Com o resultado parcial, o Botafogo vai avançando às oitavas da Copa Sul-Americana.

49' 1ºT - Bareiro bate na barreira.

48' 1°T - Velázquez avança e é parado com falta. Boa oportunidade para o Nacional.

47' 1°T - Aproveitando chutão de Saulo, Aguirre toca para Valencia, que cruza. A zaga desvia para escanteio.

45' 1°T - Clarke cobra escanteio e Paniagua cabeceia por cima, sem muito perigo.

45' 1°T - CINCO minutos de acréscimo!

43' 1°T - Luiz Fernando toca para Lindoso que chuta cruzado para dentro da área. Renatinho antecipa o zagueiro e desvia de letra, mas a bola vai devagar e sai pela linha de fundo.

41' 1°T - Luiz Fernando ajeita e Matheus Fernandes finaliza em cima da zaga adversária.

40' 1°T - Botafogo segue apertando a marcação mesmo com a vitória parcial. Torcida canta alto.

37' 1°T - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Após cruzamento de Valencia, Lindoso testa com firmeza e abre o placar no Nilton Santos! Botafogo 1 a 0.

37' 1°T - Jogador paraguaio coloca a mão na bola. Leo Valencia na bola.

34' 1ºT - UHHHHHH! Leo Valencia bate cruzado e a defesa do Nacional se atrapalha. Na sobra, Moisés pega de primeira e a bola passa com perigo por cima do gol.

32' 1°T - Após Moisés cometer falta em Alegre, Nacional coloca bola na área e Igor Rabello, mais uma vez, afasta o perigo.

30' 1°T - Recomeça a partida.

29' 1°T - Rojas volta a sentir o choque e senta no gramado. Jogo paralisado.

28' 1°T - Tudo ok com os dois atletas. O choque de cabeça gerou preocupação para as comissões técnicas.

27' 1°T - Luiz Fernando recebe lançamento e se choca com o goleiro paraguaio. Ambos ficam no chão e recebem tratamento médico.

26' 1°T - Botafogo com 72% de posse de bola contra apenas 28% do Nacional.

24' 1°T - PRESSÃO ALVINEGRA! Após cobrança de escanteio, Igor Rabello sobe e cabeceia para fora. Botafogo chega com tudo.

23' 1°T - Leo Valencia cruza e Rojas e afasta. Renatinho pega a sobra e chuta, a bola desvia na defesa e sai para escanteio.

22' 1°T - Jogador do Nacional prende a bola e tenta cavar uma falta. Árbitro marca a infração a favor do Botafogo. Mais uma boa chance.

20' 1°T - GOL ANULADO! Leo Valencia cruza e Rabello sobe para a disputa. A bola sobra para Rodrigo Lindoso que estufa as redes. Entretanto, o bandeira marca impedimento do zagueiro e anula o gol.

19' 1°T - Falta em cima de Leo Valencia. Pode ser uma boa oportunidade.

17' 1ºT - Luiz Fernando faz boa jogada individual, mas força demais o passe para Marcinho. Tiro de meta para Rojas.

16' 1°T - Renatinho perde a bola e dá contra-ataque para os paraguaios. Porém, Carli chega e afasta o perigo.

14' 1ºT - Bareiro recebe enfiada de bola, mas Igor Rabello protege bem e a bola fica com o goleiro Saulo.

12' 1ºT - Jogo bastante truncado nesse momento. Muitos erros de passe de ambos os times.

10' 1°T - Rodrigo Lindoso cabeceia com firmeza após cobrança de escanteio e a bola passa a direita do gol paraguaio.

09' 1ºT - Nacional trabalha a bola no campo alvinegro, Bareiro desvia cruzamento e Saulo defende com tranquilidade.

06' 1°T - A equipe carioca marca pressionando o adversário. Nacional não consegue manter a posse de bola por muito tempo.

04' 1°T - Primeira chance do Botafogo na partida! Após boa jogada de Renatinho, Moisés cruzou, mas ninguém chegou para completar. Eram quatro jogadores alvinegros entrando na área.

02' 1ºT - Carlos Montiel divide com Aguirre e fica no chão.

01' 1ºT - Botafogo roda a bola e valoriza a posse. Nacional marca na linha do meio de campo.

00' 1ºT - Bola rolando!

19:26 - Times em campo. Torcida alvinegra faz uma bonita festa nas arquibancadas com direito a mosaico escrito "Queremos o Bi".

19:23 - Botafogo jogará com seu uniforme tradicional listrado. O Nacional também vem com a camisa titular branca.

19:15 - Torcida do Botafogo presente em ótimo número. Ainda temos muito torcedores na parte de fora do estádio.

19:13 - O Nacional venceu a partida de ida por 2 a 1 e terá a vantagem do empate. Já o Botafogo, avança de fase caso vença pelo placar mínimo ou por qualquer vitória por 2 ou mais gols. Caso o placar de 2 a 1 se repita, a decisão irá para os pênaltis.

19:12 - Escalação do Nacional-PAR: Rojas; Víctor Velázquez, Paniagua, Carlos Montiel; Franco, Luiz Miño, Derlis Alegre, Clarke, Arguello; Santacruz e Bareiro.

19:09 - O treinador Zé Ricardo promoveu a entrada de Renatinho no lugar de Rodrigo Pimpão. Além disso, optou por Aguirre na equipe titular no lugar de Kieza, machucado.

19:08 - Escalação do Botafogo: Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Leo Valencia; Luiz Fernando, Renatinho e Aguirre.

19:06 - Os times já aqueceram dentro de campo. Ambos vem com algumas mudanças em relação a última partida.

19:05 - Bem-vindos leitores da VAVEL Brasil!! Já já o apito inicial para Botafogo x Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana. Você acompanha tudo por aqui!

Olá leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindos à transmissão de Botafogo x Nacional-PAR pela Copa Sul-Americana 2018. O confronto acontece no estádio Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília).

O Botafogo não vence há quatro jogos. Porém, chega para a partida motivado com a chegada do novo treinador, Zé Ricardo, e terá a torcida ao seu lado. Os ingressos foram esgotados na tarde desta quarta-feira (15), um dia antes do confronto.

Zé Ricardo estreou à frente da equipe na partida do último final de semana, contra o Paraná. O alvinegro vencia até os 50 minutos do segundo tempo, quando levou o gol de empate. O glorioso ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos conquistados.

O treinador não poderá contar ainda com o goleiro Gatito, que deverá retornar apenas na 1ª rodada do returno do Brasileirão. Além dele, o atacante Kieza, com uma lesão na coxa direita, desfalcará o Botafogo.

Quem está fora: Gatito, Leandrinho, Marcos Vinícius e Kieza.

Provável escalação do Botafogo: Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes e Leo Valencia; Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Aguirre (Brenner).

O Nacional-PAR chega embalado para a partida. Há cinco jogos sem perder e vindo de duas vitórias seguidas - contra o Botafogo no jogo de ida e contra o Deportivo Santini por 3 a 1 na última sexta (10) -, a equipe paraguaia terá a vantagem do empate a seu favor.

O time visitante não terá nenhum desfalque para o duelo. Porém, é certo que o treinador Celso Ayala entrará em campo com uma proposta totalmente diferente da apresentada no jogo de ida. O Nacional jogará no contra-ataque, fazendo valer o resultado conquistado no Paraguai.

Provável escalação do Nacional: Rojas; Víctor Velazquez, Paniagua, Melgarejo, Franco; Luiz Miño, Vieyra, Arguello, Clarke; Santacruz e Bareiro.

Apesar do bom momento, o Nacional-PAR não vem tendo um retrospecto favorável jogando fora de casa em 2018. A última vitória longe de seus domínios foi no dia 29/05, contra o Deportivo Capiata, pelo Campeonato Paraguaio.

Botafogo e Nacional-PAR se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana. O duelo vale vaga nas oitavas de final da competição.