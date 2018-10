Resultado Cólon 0 x 1 São Paulo pela Copa Sul-Americana 2018

CLASSIFICADO! Ortiz converte última cobrança e elimina o São Paulo. Festa em Santa Fé!

BURIÁN!!! Bruno Alvez perde pênalti e São Paulo fica em situação complicada.

Mais uma cobrança convertida. Colón 4 x 3 São Paulo por enquanto nos pênaltis.

Hudson converte. 3 x 3, tudo igual. Jogador do Colón na bola.

Correa converteu. Hudson vai para a bola.

Tudo igual. 2 x 2 nos pênaltis. Javier Correa para a bola.

Todos os pênaltis convertidos por enquanto. Colón 2 x 1 São Paulo nos pênaltis. Reinaldo vai para a bola.

Nenê converte. Bola para um lado e goleiro para o outro. 1 x 1 nos pênaltis. O jogador do Colón vai para a segunda cobrança.

Alan Ruiz converte a primeira cobrança. Colón 1 x 0 nos pênaltis por enquanto. Nenê vai para a bola.

Alan Ruiz vai para a cobrança. Colón começa batendo.

FIM DE JOGO! Vamos para a decisão nos pênaltis.

46' - 2º tempo: Cartão amarelo para Ortiz e Clemente Rodríguez (no banco), ambos por reclamação.

44' - 2º tempo: Torcida do Colón pede pênalti. Lance é muito polêmico.

43' - 2º tempo: Nenê arrisca de longe e obriga goleiro a fazer boa defesa. São Paulo quer a vitória no tempo normal.

40' - 2º tempo: Liziero volta pro campo no sacrifício.

39' - 2º tempo: Posse de bola: Colón 33% x 67% São Paulo

36' - 2º tempo: Liziero sente muitas dores e sai do campo. São Paulo pode terminar com 10 jogadores porque já fez as 3 substituições.

27' - 2º tempo: GOLAÇO! Depois de um escanteio para o São Paulo, a bola sobra na entrada da área para Liziero, que bate firme de esquerda e marca um belo gol. Por enquanto vamos para os pênaltis.

26' - 2º tempo: São Paulo vai pra cima do Colón e luta contra o relógio.

22' - 2º tempo: INACREDITÁVEL. Goleiro e Zagueiro do Colón se atrapalham, a bola sobra para Everton que manda de cobertura para o gol, mas o zagueiro Godoy tira em cima da linha.

21' - 2º tempo: Sai Gonzalo Carneiro para a entrada de Tréllez.

18' - 2º tempo: Sai Heredia para a entrada de Adrián Bastia.

14' - 2º tempo: Jean defende bola perigosa e é escanteio para o Colón.

9' - 2º tempo: Amarelo para Anderson Martins, que comete falta perigosa próximo da área.

7' - 2º tempo: Colón tem seu primeiro ataque perigoso, mas atacante bate fraco e Jean defende.

3' - 2º tempo: Toledo avança e, depois da falha de Reinaldo, quase sai na cara do goleiro Jean.

1' - 2º tempo: Rola a bola na segunda etapa.

Sai Araruna para a entrada de Bruno Peres. Sai Lucas Fernandes para a entrada de Everton.

Fim do primeiro tempo, que foi morno e teve apenas 1 minuto de acréscimo.

43' - 1º tempo: Cartão amarelo para Araruna, que empurrou por trás o jogador do Colón.

41' - 1º tempo: Colón chega pela direta e Moledo finaliza na rede pelo lado de fora.

39´- 1º tempo: As duas equipes abusam de cruzamentos e lançamentos na primeira etapa. Jogo sem dificuldade para os goleiros.

35´- 1º tempo: São Paulo quase todo no campo do Colón, mas não consegue finalizar.

São Paulo não consegue atacar de maneira organizada e Colón se aproveita.

NO TRAVESSÃO!!! Nenê cobra falta e quase sai o primeiro gol da partida.

Falta perigosa para o São Paulo. Alan Ruiz interceptou a bola com o braço na entrada da área.

Jogo morno. São Paulo tenta criar, mas não leva perigo. 15 minutos e nenhuma oportunidade clara.

Falta dura. Nenê sofre carrinho e São Paulo tem falta frontal da intermediária.

São Paulo tenta criar, mas Colón se fecha em seu campo.

Falta perigosa. Jogador do Colón cruza, Reinaldo desvia com a mão e árbitro sinaliza falta.

Longe do gol! João Rojas traz para o meio, mas finaliza mal.

Jogo brigado. Os dois times tentam manter a posse de bola no meio campo.

Falta! João Rojas sofre falta pela ponta direita. Nenê cobra na área, mas sem perigo.

Começa o jogo! O São Paulo começa com a bola e tenta criar no meio campo.

Times entram em campo com festa da torcida do Colón!

A torcida tricolor marca presença em Santa Fé.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Cólon x São Paulo ao vivo hoje , pela Copa Sul-Americana. O confronto acontece às 21h45 (de Brasília).

O São Paulo busca o bi - campeonato da Copa Sul-americana. Para isso, o Tricolor precisa vencer a partida. O 1 x 0 leva para os pênaltis, qualquer outra vitória representa uma classificação do time do Morumbi.

Em entrevista coletiva dada na última terça-feira (14), o técnico Diego Aguirre afirmou: “Temos que fazer um bom jogo, determinação, acreditar nas nossas forças''

O vencedor do confronto enfrentará o Junior Barranquilla-COL, que eliminou o Lanús - ARG. Uma eventual classificação do Colón representaria um feito histórico para o clube, uma vez que nunca passou dessa fase da competição.

Sem Diego Souza, poupado, e Rodrigo Caio se recuperando de lesão, São Paulo vai à Argentina com 18 jogadores. Também estão fora Brenner (suspenso) e Edimar (poupado)

O São Paulo deverá vir a campo com Jean, Bruno Peres, Bruno Alves, Anderson Martins, Reinaldo, Jucilei, Hudson, Nenê, João Rojas, Everton e Tréllez.

Everton quer São Paulo forte mentalmente: ''Vai ser um jogo de muita catimba. A gente sabe que é o estilo de jogo deles. Eles vão jogar de novo por uma bola, mas temos uma equipe experiente, acostumada a esses jogos''

Aguirre fala sobre as alterações: “O ideal, obviamente, é não fazer muitas mudanças. É um time que está bem, funcionando. Se você troca três jogadores, não se deve sentir tanto. Agora, se você muda o time todo, é outra coisa.''