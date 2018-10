Negócio encaminhado: Botafogo e Erik se aproximam de acordo até fim do ano

O Botafogo encaminha a contratação de mais um reforço para o ataque. Erik, que atualmente integra o elenco do Atlético Mineiro, chega ao Rio na próxima segunda-feira (20) para realizar exames médicos e deve assinar até o fim do ano com o clube de General Severiano.

O atacante de 24 anos começou sua carreira no Goiás e foi comprado pelo Palmeiras em 2015. Com passagem discreta pelo time paulistano, foi emprestado ao Galo, onde marcou dois gols em 25 partidas. Seu último jogo com a camisa atleticana foi pela nona rodada (2/6) do Campeonato Brasileiro, no empate em 3 a 3 com a Chapecoense, no Independência.

Erik é sondado pela diretoria do Botafogo desde 2016 e essa é a segunda investida oficial do clube em sua contratação. Se confirmado, o jogador será o oitavo atacante do elenco, se juntando a Aguirre, Brenner, Ezequiel, Kieza, Lucas Campos, Pachu e Rodrigo Pimpão. Mas o novato só briga pela titularidade no campeonato nacional, pois foi previamente inscrito na Copa Sul-Americana pela equipe mineira.

No próximo domingo (19), o Estádio Nilton Santos, é palco do duelo entre os dois alvinegros. Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentam, às 16h, pela 19ª rodada do Brasileirão, partida que marca o fim do primeiro turno do torneio.