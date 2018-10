Leandro Souza marca no fim, CSA bate São Bento e abre vantagem na luta pelo acesso

O CSA recebeu o São Bento, no Estádio Rei Pelé, na noite deste sábado (18), em partida válida pela 21° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Leandro Souza nos minutos finais, a equipe alagoana venceu a equipe paulista por 1 a 0 e segue na vice-liderança, abrindo quatro pontos para o Avaí, primeiro time fora do G-4.

Jogando em casa, o CSA, com duas mudanças na defesa e Hugo Cabral no ataque, tentou buscar mais velocidade, com Marcelo, mas acabou enfrentando um São Bento bem firme na marcação. O Azulão errava passes com Didira e Juan, na saída de bola. E só conseguiu levar perigo aos 13 minutos, Roni aproveitou a pressão da equipe de Sorocaba, e finalizou por cima do gol defendido por Rodrigo Viana.

Aos 19, Juan subiu ao ataque e arriscou de longe, assustando o arqueiro do São Bento. Aos 24 minutos, Rafinha cruzou com perigo e obrigou Rodrigo Viana a fazer uma boa defesa. E o primeiro tempo seguiu em um ritmo morno.

No segundo tempo, o técnico Marcelo Cabo adiantou as peças e colocou o São Bento no campo de defesa. O CSA passou a ter mais posse de bola, mas encontrava dificuldades e não conseguia evoluir. A equipe alagoana então passou a pressionar e só abriu o placar aos 41 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio, Pio cruzou para Leandro Souza, que de cabeça mandou para o fundo da rede, decretando a vitória dos donos da casa.

Com 37 pontos, o CSA permanece na vice-liderança, seis pontos atrás do líder Fortaleza e cinco a frente do quinto colocado. Já o Bentão ocupa à 13° posição, com 25 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo na terça-feira (21), o CSA visita o Oeste, na Arena Barueri, às 21h30. Já o São Bento visita o Goiás, no Estádio Olímpico de Goiânia, às 20h30.