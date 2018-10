Com retrospecto desfavorável, São Paulo recebe Chapecoense no Morumbi

O São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro recebe o time catarinense nesse domingo (19) às 19h pela 19ª rodada do torneio. O tricolor quer se consolidar na primeira colocação do campeonato e não sofrer caso o Flamengo vença, já a Chapecoense quer vencer para afastar o fantasma do Z-4.

Após queda da Sul-americana, tricolor tem foco 100% no nacional

Os comandados de Diego Aguirre não devem se abater diante da eliminação do meio da semana pela Sul-Americana, para a equipe do Cólon; o tricolor buscou o resultado e foram eliminados nos pênaltis. Porém, o torcedor tem a esperança de levantar um título esse ano e esperam ansiosamente pelos jogos do Brasileiro agora, única competição que restou ao tricolor no ano.

Em 1º lugar com 38 pontos, além da boa fase, os líderes contam com um bom “reforço” dentro de campo. Nada mais que a recuperação de Rodrigo Caio, que se recuperou da lesão no pé esquerdo e retorna após três meses:

“Foi um momento difícil. Hoje faz três meses da cirurgia. Estou muito feliz pelo retorno e por poder novamente ajudar a equipe. Foram dias de trabalho intenso, me dediquei muito. Fico muito feliz de estar treinando e fazendo o que amo sem dores. Graças a Deus hoje eu estou 100%. Espero poder ajudar da melhor forma possível”, destacou o camisa 3.

O restrospecto diante da Chapeconse não é dos melhores: foram oito jogos na histórias e apenas uma vitória, contra três derrotas e quatro empates.

Foco para não entrar no Z-4 e esquecer a eliminação do meio da semana

Se de um lado temos uma equipe que foi eliminado de uma competição, mas foca na liderança de outra; o lado oposto também foi eliminado, mas a briga é na parte debaixo da tabela, com apenas 21 pontos e em 14º lugar, enfrentar o badalado São Paulo, pode acender uma luz de emergência na Chape, em caso de derrota. Mesmo sem vencer fora de casa na competição, para o técnico Guto Ferreira nada é impossível:

“Temos que acreditar na gente e armar uma estratégia para surpreender. Eles estão em um bom momento e nós buscando uma crescente, essa é a diferença. Nesse momento, eles têm em nomes muito mais opções, mas nós, colocando todo mundo bem, também vamos ter opções”, afirmou o treinador

A novidade no time pode ser a entrada de Alan Ruschel como titular, na vaga de Bruno Pacheco, que não participou dos últimos treinos.

Prováveis escalações

SÃO PAULO: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre.



Pendurados: Everton, Jucilei, Nenê, Reinaldo, Liziero e Régis.

CHAPECOENSE: Jandrei, Eduardo, Rafael Thyere, Douglas, Alan Rushel, Márcio Araújo, Amaral, Bruno Silva, Yann Rolim, Diego Torres e Wellington Paulista (Leandro Pereira). Técnico: Guto Ferreira

Desfalques: Bruno Pacheco (problema físico) e Barreto (suspenso)

Pendurados: Leandro Pereira, Douglas, Canteros e Elicarlos.