Em homenagem à força das arquibancadas, Internacional lança seu terceiro uniforme

O Internacional e a Nike, fornecedora de materiais esportivos do clube, lançaram nesta segunda-feira (20) o terceiro uniforme para a temporada. A camiseta tem dois tons de cinza, um mais claro e outro mais escuro, que remetem ao concreto da arquibancada.

+ Confira ofertas do nosso parceiro Futfanatics

O novo fardamento deve estrear no próximo domingo (26), contra o Palmeiras no Beira-Rio. Junto ao uniforme deve estrear o centroavante Paolo Guerrero, contratado para ser o fazedor de gols da equipe.

A relação do Inter com o seu torcedor é muito significativa. Desde a “Campanha do Cimento”, para a construção do Beira-Rio na década de 60, na qual torcedores levavam materiais de construção para ajudar na obra do estádio. Até o terrível ano da Série B em 2017, em que a média de público foi além das expectativas.

Entretanto, o lançamento do novo terceiro uniforme causou polêmica entre alguns torcedores do Inter. Isso porque há uma promessa dos dirigentes de criar um espaço que seja livre de cadeiras, para que o torcedor que goste de torcer em pé tenha seu espaço. Porém, esta promessa ainda não saiu da parte burocrática e está sendo adiada há algum tempo.

O uniforme já está a venda nas lojas oficiais do clube e da Nike, e ficará disponível em todo mercado a partir do dia 24 de agosto.