Resultado Palmeiras x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro 2018 (2-0)

FIM DE JOGO!!!!!!! Vitória do Palmeiras pelo placar de 2 a 0 com dois gols de Lucas Lima.

45´+ 5 Minutos

42´CARTÃO AMARELO PARA DUDU!!!! O camisa 7 fez falta em Ezequiel e foi amarelado. Assim que tomou o cartão Dudu saio para entada de Arthur.

42´MECHE O FOGÃO!!!!!!! Sai Luiz Fernando e entra Ezequiel

41´LUCAS LIMA NOVAMENTE!!!! O meia mostra inteligência e em vez de cobrar para área, bate direto no gol e surpreende Saulo. Golaço!!!!

41´GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO PALMEIRASSSSSSSSSSSSSSSS

37´SALVAAAAAA SAULOOOOOOOOOOOO!!! Dudu bate o pênalti e Saulo defende e coloca para escanteio.

36´AMARELO PARA O FOGÃO!!!!!!!!!!!!! Igor Rabello por mão na bola.

36´PÊNALTI PARA O PALMEIRAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bola levantada para a área. Deyverson chuta num primeiro momento, a bola carimba Antônio Carlos e Edu Dracena chuta! A bola desvia no braço de Igor Rabelo e o juiz marca Pênalti.

32´GOLAÇO DE LUCAS LIMA!!!!!!!!! Dudu cruza para a área e Lucas Lima, num sem-pulo marca um golaço!!! O Palmeiras abre o placar.

32´GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO PALMEIRASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

PÚBLICO E RENDA: 24.882 torcedores para uma rende de R$ 1.446.357.26

28´MEXEU O FOGÃO!!!!!!!!!! Sai Gustavo Bochecha entra Gilson.

27´AMARELOU!!!!! Edu Dracena toma amarelo por paralisar o contra ataque do Botafogo derrubando Brenner.

25´NO OLHO DA RUA!!!!!!!!!! Moisés foi expulso por deixar o braço em Dudu. O jogador tomou o segundo amarelo. Fogão com um a menos.

25´ACORDA, DUDU!!!!! Em escanteio rápido, Dudu Deixa Deyverson em impedimento.

23´MECHE O VERDÃO!!!! Sai Borja entra Deyverson.

20´Lucas Lima levanta na área e Borja cabeceia mais uma vez para fora, mas já tinha impedimento marcado.

18´AMARELOU!!!!!!!!!!! O 3° cartão da partida é do Botafogo. Brenner por reclamação.

17´Moisés fica no chão após Felipe Melo entrar pesado na jogada. Pegou no tornozelo esquerdo do jogador. Felipe Melo rebateu os Botafoguenses que se revoltaram.

11´Saulo fica no chão pela segunda vez e a torcida do Palmeiras chia. Jogador leva a mão na coxa.

9´AMARELOUUUU!!!!! Gustavo Bochecha está amarelado por falta em Dudu. O jogador não enfrenta o Sport na próxima rodada.

8´PELO AMOR DE DEUS BORJA!!!!!!! Dudu cobra falta, Brenner desvia para trás e Borja na pequena área, cabeceia para fora!

7´Dudu pedala diante de Moisés, mas cruza muito forte e a bola sai.

5´GOLEIRO DEIXOU NO CHÃO!!!!! Saulo recebe na fogueira, mas dá belo corte em Borja!

2´Bochecha pega sobra na intermediária, mas chuta para fora. Botafogo melhor

1´WEVERTON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bochecha lança, Mayke corta mal e Luiz Fernando finaliza com perigo! Escanteio Fogão.

0´Começa o Segundo Tempo

SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS!!!!!!!!! Sai Bruno Henrique e entra Lucas Lima

Intervalo de jogo no Aliianz Parque. Já voltamos com o segundo tempo de Palmeiras 0 x 0 Botafogo.

49´Fim do primeiro tempo.

+ 4 MINUTOS!!!!!! Vamos até os 49 Minutos nesse primeiro tempo.

44´Cobrança de falta, sobe na cabeça de Borja. Saulo desvia e vai para escanteio.

44´Palmeiras tem falta para bater perto da área. Marcinho em Dudu, pela esquerda.

41´QUASE BORJA !!!!!!! Diogo Barbosa cobra escanteio e Borja cabeceia para fora.

40´AMARELINHO!!!! Cartão amarelo para Moisés do Botafogo por retardar cobrança de falta.

38´DEIXOU NO CHÃO!!! Igor Rabello sai com muita personalidade e deixa William no chão com corte em área perigosa.

34´ARRISCA DUDU!!! Em contra ataque Weverton faz o passe com as mãos para Dudu. O camisa 7 arranca e finaliza com perigo. Ele tinha a opção de Borja que subia sozinho, mas preferiu finalizar.

33´Marcinho chega bem pela direita, mas zaga afasta. Na sequência, Luiz Fernando é derrubado por Bruno Henrique.

32´WEVERTONNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!! Marcinho manda a bomba de fora da área, Weverton espalma e Antônio Carlos joga para escanteio.

30´Mayke faz jogada pela direita, cruza para Borja que fura e a bola sobra em Moisés que chuta a bola na esquerda e ela vai pra fora.

27´Bochecha sai jogando bem, Luiz Fernando toca para Pimpão na meia-lua. O atacante se enrola e não bate.

24´SAULOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!! Borja recebe na entrada da área, solta a bomba e Saulo coloca para escanteio. O goleiro caiu de mal jeito e está sendo atendido pela equipe médica.

21´Borja deixa o braço em Rabelo, dá um empurrão depois, e os dois se estranham, Daronco chama os dois para um papo.

18´QUASE VERDÃO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dudu cobra escanteio perigoso, Saulo corta esquisito, e a bola bate no travessão e volta para ele.

18´Dudu cobra falta na barreira, William pega o rebote, mas a bola sai pela linha de fundo. Escanteio para o Verde.

17´Posse De Bola! Palmeiras 60% x 36% Botafogo

12´Botafogo arrisca! Moisés cobra lateral na área, a zaga desvia e Matheus Fernandes, chuta por cima do gol.

11´Botafogo é todo defesa, enquanto o Palmeiras troca passes.

10´QUASE PALMEIRAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! William invade a área pela direita, após receber de Mayke, a bola desvia Igor Rabello e Saulo faz uma grande defesa.

7´Posse de bola é a favor do Verdão, que já teve um escanteio a favor.

0´BOLA EM JOGO

BOTAFOGO: Saulo, Marcinho, Igor Rabello, Yago e Moisés; Jean , Matheus Fernandes e Gustavo Bochecha; Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e Brenner. Técnico: Zé Ricardo.

PALMEIRAS: Weverton, Mayke , Edu Dracena, Antonio Carlos e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

TIMES DEFINIDOS

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Palmeiras x Botafogo ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Allianz Parque, às 21h00 (de Brasília).

“Logicamente que pretendemos fazer um grande segundo turno, mas não podemos traçar metas. Temos que pensar no jogo a jogo e projetar sempre a próxima partida. Teremos mais um grande desafio contra o Palmeiras”, disse o treinador do Botafogo Zé Ricardo.

O Glorioso vive situação oposta. Perdeu de 3 a 0 para o Atlético-MG em casa no fim de semana, completando quatro jogos sem triunfo no Brasileirão. Com 22 pontos, a proximidade com a zona de rebaixamento já começa a preocupar.

“Nós falamos que é importante não levar gol, sabemos a qualidade lá na frente. Se não tomarmos gol, com a qualidade na frente vamos fazer e consequentemente ter a vitória”, afirmou o lateral Diogo Barbosa, que cedeu entrevista coletiva ontem no CT.

Invicto e com seu gol intacto, o Palmeiras busca mais uma vitória sob o comando de Luiz Felipe Scolari, em duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. O Glorioso, por sua vez, não vence há quatro partidas e terá difícil para buscar sua recuperação em choque válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro.

O ultimo encontro entre as duas equipes, foi no Brasileirão 2017, no mesmo Allianz Parque. O Verdão venceu pelo placar de 2 a 0 com gols de Dudu e Keno.

Boa tarde leitor que acompanha a VAVEL Brasil, acompanhe a partir da agora o jogo entre Palmeiras x Botafogo. Partida valida pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro em tempo real.