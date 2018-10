Invicto e sem tomar gols, Felipão pede foco: "Passo a passo, disputando todas as competições"

Nesta quarta-feira (23), o Palmeiras jogou contra o Botafogo no Allianz Parque, duelo válido pela 20° rodada do Brasileirão. Com dois golaços de Lucas Lima, o Verdão venceu a partida por 2 a 0 e encostou ainda mais nos líderes da competição.

Após a partida, Felipão falou sobre o jogo e a dificuldade que teve para furar o bloqueio do time carioca: “O jogo foi complicado desde o início, o Botafogo veio posicionado, tivemos algumas dificuldades no início do jogo pela colocação do Felipe (Melo), do Moisés e do Bruno (Henrique) que não deu certo no início, depois as coisas seguiram melhor. A colocação do Lucas Lima foi porque vimos a oportunidade de trabalhar em um setor que o Botafogo permitia, e ele tem a qualidade fantástica para armar a equipe. Foi a substituição para tentar concatenar melhor as jogadas. Tivemos as melhores chances, vencemos o jogo, demos mais um passo rumo à disputa que queremos ter no Brasileirão. Vamos devagarinho, passo a passo, disputando todas as competições”.

O Palmeiras atingiu uma marca importante: oito jogos sem tomar gols, coisa que não acontecia desde 1965, Felipão disse sobre essa força defensiva que vem sendo tão importante no time: "Começamos a marcação um pouco mais na frente porque temos jogadores com essa característica. Willian, Hyoran, Dudu, o próprio Deyverson. Já não é uma característica do Borja. Depois vem nosso meio, que tem um espírito de marcação muito forte, e completa com os defensores, com a cobertura. Eles vêm assimilando e gostando. Isso faz com que a gente fique contente. Não adianta jogar futebol se não gostar. Tem que gostar de jogar, do clube”.

O jogo estava complicado até Lucas Lima entrar no jogo, o meia marcou dois belíssimos gols que deu a vitória para o alviverde, Felipão comentou sobre a evolução do atleta e se pretende utilizá-lo como titular nas próximas partidas:

"Pretendo encaixar o Lucas, o Thiago Santos, que é fantástico. Nunca vi ninguém desarmar tanto. Tenho que colocar o Marcos Rocha em condições de disputar posição com o Mayke. Por isso vamos estudando os jogos. O Lucas tem melhorado muito sua condição física, sendo que nos testes e medidas tomadas pela fisiologia, é um jogador que está em pleno desenvolvimento de sua capacidade. Mudou muito. Mudou também porque queremos aproveitar o Lucas dentro de suas características. Não é um jogador que faz a mesma coisa que faz o Felipe Melo, Moisés, Bruno. Se somos equipe, temos que pensar como equipe. O Lucas tem que nos dar retorno para que esses jogadores também façam alguma coisa para deixá-lo à vontade. Eles estão em perfeita sintonia”.

De forma descontraída, o Bigode comentou sobre o aniversário do Palmeiras, que é no próximo domingo, questionado se aceitaria o primeiro pedaço do bolo, o treinador foi bem humorado: "Eu como gosto de doce, ia comer. Estou gordinho mesmo. Minha mulher não ia gostar muito, mas fazer o quê? Fico contente como a forma que a torcida me recebe e me trata. Dizem que voltaste à minha casa. Realmente voltei. Todo mundo sabe que me criei gremista. Continuo sendo, mas minha casa também é aqui. Quero viver esse momento intensamente, com alegria, junto dos torcedores e das pessoas que proporcionaram minha volta. Tomara que eu consiga, que a gente consiga traduzir isso em títulos. Aí quem dará o primeiro pedaço do bolo à torcida serei eu”.