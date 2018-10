Negócio fechado: Erik assina até o fim de 2018 como novo reforço do Botafogo

Na tarde desta sexta-feira (24), o Botafogo oficializou a contratação do atacante Erik, de 24 anos. O jovem que pertence ao Palmeiras, mas estava emprestado ao Atlético-MG, chega no mesmo molde ao alvinegro.

O contrato vai até o fim de 2018. Após uma passagem discreta pelo galo, Erik busca retomar o bom futebol no clube de General Severiano.

O atacante surgiu no Goiás e logo passou a ser observado pelos grandes clubes. Depois de ótimas temporadas em 2014 e 2015, foi contratado pelo Palmeiras, mas não engrenou. Em dois anos pelo time paulista, jogou 44 jogos e marcou apenas três gols. Foi emprestado ao Atlético-MG nesta temporada, onde também não conseguiu se firmar e balançou as redes apenas duas vezes em 25 partidas.

Motivado com a nova chance de alavancar sua carreira, Erik disse estar realizando o sonho do pai, botafoguense de coração. Na apresentação, o jogador mostrou-se extremamente motivado para vestir a camisa alvinegra.

"Quero agradecer o esforço que o Anderson Barros fez. Estou muito feliz em vestir a camisa desse clube. Não posso esconder a minha felicidade. Meu pai sempre foi torcedor e é um grande sonho. Minha mãe me encaminhou uma foto quando soube que estaria vindo ao Rio. Nela estou no colo do meu pai e ele com a camisa do Botafogo. Fiquei muito emocionado na hora por estar realizando um sonho dele. A família vive seus sonhos e eu estou junto", afirmou.

O atacante comentou sobre o curto tempo de contrato, almejando bons desempenhos pelo Botafogo para que o vínculo possa ser estendido futuramente.

"Minha vida sempre foi de desafios. Desde quando sai do interior do Pará. Sempre transformo essa dificuldade em momentos de alegria. Espero fazer 18 finais e quem sabe a gente não amplia isso. O atleta sempre cresce. Acredito que amadureci muito e espero crescer muito no tempo que passarei aqui. Quero viver cada momento intensamente aqui dentro. Esse clube merece títulos", disse Erik.

Erik analisou o momento ruim que o clube carioca vive no Brasileirão. Há cinco jogos sem vencer, o glorioso entra pressionado e precisando de um resultado positivo contra o Sport.

"A partir do momento em que as vitórias chegam, as coisas acontecem. A vitória é mais importante do que um gol. Daqui para frente vamos sair vitoriosos. Não só eu, mas acredito que todos os atletas estão trabalhando no dia a dia para melhorar. Por pouco, nós não trouxemos um bom resultado de São Paulo", finalizou o atacante.

Vale lembrar que o nome do novo reforço já consta no BID. Sendo assim, ele poderá fazer sua estreia na partida deste sábado (25), contra o Sport, às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. O Botafogo é o 12º colocado com 22 pontos.