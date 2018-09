Em jogo de poucas chances, Internacional e Palmeiras empatam no Beira-Rio

Na tarde deste domingo (26), Internacional e Palmeiras disputaram a 21ª rodada do Brasileirão em Porto Alegre. As equipes não saíram do zero no placar, apesar do Palmeiras que atuou ser considerado reserva, o colorado não conseguiu criar chances claras de gol. Em um jogo amarrado e de muita disputa física, o time de Odair Hellmann perdeu a chance de não deixar o líder São Paulo abrir distância.

No primeiro tempo, o time paulista teve mais domínio das ações no meio-campo e comandou o jogo. Foram algumas chances perdidas pela equipe de Felipão, principalmente pelo lado esquerdo ofensivo, direito de defesa do colorado. Logo aos 9 minutos, Hyoran fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Jean, que perdeu a chance de abrir o placar.

O Palmeiras continuava a ter as ações mais perigosas do jogo, e aos 32, Moisés chuta cruzado e Deyverson desvia para fora, o atacante palestra por pouco não marca. Aos 43 minutos, o primeiro momento de perigo para a defesa alviverde. Nico dribla Marcos Rocha e bate de primeira para uma grande defesa de Weverton.

Scolari mexe no intervalo e coloca Diogo Barbosa na vaga de Victor Luís. Na etapa final a equipe gaúcha passa a dominar as ações ofensivas, mas sem obrigar o goleiro palmeirense a fazer grandes intervenções. Camilo é chamado por Odair e entra na vaga de Rossi, aos 17 minutos do segundo tempo.

E mais tarde, aos 29, entrou o ídolo D’alessandro. E a partir desse ponto o Inter não oferece grande perigo à meta da equipe visitante. Hellmann abdicou da velocidade, em detrimento da melhor qualidade de passe. O time perdeu em vitória pessoal, não foi eficiente ao tentar furar a boa marcação idealizada por Felipão.

O jogo então se encerrou, o Inter se afasta mais do líder São Paulo, a diferença aumenta novamente para 3 pontos. Já o Palmeiras, está a 9 jogos sem tomar gol (somando todas as competições), e com esse resultado passou a figurar entre os quatro primeiros da competição nacional.

O Internacional viaja a Belo Horizonte para enfrentar Cruzeiro, no domingo (2) às 19 horas. Já o Palmeiras vira a chave para a Libertadores, e enfrenta o Cerro Porteño , tendo vencido por 2 a 0 no Paraguai.