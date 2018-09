Chará é convocado pela Colômbia e desfalca Atlético-MG no Brasileiro

O colombiano Yimmi Chará foi convocado nesta terça-feira (28) para disputar dois amistosos pela seleção. O técnico Arturo Reyes divulgou a lista para os jogos contra a Venezuela, no dia 7 de setembro, em Miami, e diante da Argentina, no dia 11, em Nova Jersey.

A apresentação da seleção Colombiana está marcada para o dia (3). Por este motivo, Chará irá desfalcar o Galo nos jogos contra o São Paulo, no dia 5 (quarta-feira), às 21h45, no Independência, e contra o Atlético-PR, no dia 10 (segunda), às 20h, também no Horto.

Chará é um dos destaques do Atlético pós Copa do Mundo. Com nove jogos, um gol e três assistências, ele é titular absoluto do esquema de Thiago Larghi.

Lista dos atletas convocados:

Goleiros: David Ospina (Nápoles), Iván Arboleda (Banfield)

Zagueiros: Santiago Arias (Atlético de Madrid), Dávinson Sánchez (Tottenham), Jeison Murillo (Valencia), Jhon Lucumí (Genk), William Tesillo (León), Cristian Borja (Toluca), Helibelton Palacios (Nacional), Deiver Machado (Nacional)

Meio-Campistas: Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Mateus Uribe (América de México), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Sebastián Villa (Boca Juniors), Juan Fernando Quintero (River Plate), Gustavo Cuéllar (Flamengo), Nicolás Benedetti (Cali), Jorman Campuzano (Nacional)

Atacantes: Falcao García (Mónaco), Luis Fernando Muriel (Sevilla), Carlos Bacca (Villarreal), Alfredo Morelos (Rangers), Luis Díaz (Junior), Yimmi Chará (Atlético-MG)