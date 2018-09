Sem Uribe, Juan e Rômulo, Flamengo divulga relacionados para “jogo do ano” contra o Cruzeiro

O Flamengo já chegou em Belo Horizonte para o confronto com o Cruzeiro, que acontece nesta quarta-feira (29), às 21h45, no Mineirão. Para os cariocas, é uma missão dificílima de reverter a derrota sofrida no Maracanã, por 2 a 0.

Para o jogo, o técnico Maurício Barbieri preteriu três jogadores. O volante Rômulo, que já não vinha sendo muito utilizado e alvo de críticas do torcedor, o atacante Fernando Uribe, que chegou na janela de transferências durante a Copa do Mundo e não conseguiu se firmar na equipe titular mesmo com a saída de Paolo Guerrero, e o zagueiro Juan, que dá vaga para Thuler e Rhodolfo no banco.

No caso de Rômulo, muitas atuações abaixo do nível fazem com que o volante fique de fora da “decisão”. Desde que chegou ao clube, o ex-Vasco não conseguiu se firmar em nenhum momento e perdeu espaço no elenco, a ponto de ser negociado em algumas oportunidades, que não se concluíram. Da função, viajaram Cuélllar, Piris da Motta e William Arão.

Juan é o que menos preocupa. O zagueiro, veterano, tem participado de rodízios com os outros defensores até mesmo por conta da idade avançada. Ele dá espaco ao jovem Matheus Thuler e Rhodolfo, que voltou de lesão no último fim de semana diante do América-MG.

A situação de Fernando Uribe é a que mais chama atenção. O centroavante colombiano chegou durante a Copa da Rússia e fez sua estreia no primeiro jogo após o mundial, contra o São Paulo. Desde então, o atleta só balançou o barbante adversário uma vez, contra o Sport. Sem conseguir convencer mesmo após a saída de Guerrero, o camisa 20 ficou de fora da viagem, que conta com Henrique Dourado e Lincoln.

Além dos três jogadores, os jovens da base Jean Lucas e Matheus Sávio também não viajaram por opção técnica. Na Libertadores, só sete atletas podem ficar no banco de reservas, diferente do Brasileirão que podem 12.

Lista completa:

Goleiros: Diego Alves, César e Thiago.

Zagueiros: Réver, Léo Duarte, Matheus Thuler e Rhodolfo.

Laterais: Rodinei, Renê, Pará e Trauco.

Volantes: Cuéllar, Piris da Motta e William Arão.

Meias: Diego, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá.

Atacantes: Marlos Moreno, Geuvânio, Vitinho, Henrique Dourado e Lincoln.