Torcida do Santos protesta contra a Conmebol nas redes sociais

Insatisfeitos com o tratamento da Conmebol com o Santos, os torcedores do Peixe resolveram protestar nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (27). A #VerguenzaCONMEBOL está entre os assuntos mais comentados do mundo e ganhou apoio de diversos torcedores de outros clubes brasileiros.

A hashtag foi criada para pedir justiça no "caso Sanchez" e os torcedores também cobram sobre o caso de racismo da torcida do Independiente, que fizeram gestos racistas contra a torcida do Peixe, na última terça-feira (21), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, na Argentina.

O julgamento sobre a possível escalação irregular de Carlos Sánchez, na Libertadores, aconteceu nesta segunda-feira (27), porém, o resultado só sairá nesta terça-feira (28). Caso o Santos seja julgado, a partida de ida que foi 0 a 0, passa a ser 3 a 0 para o Independiente. A partida de volta acontece nesta terça-feira (28), às 19h30 (de Brasília),no Pacaembu.