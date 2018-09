Com reservas, São Paulo vence Nacional-SP em jogo-treino

Após a vitória no domingo diante do Ceará, os titulares do São Paulo ganharam a merecida folga. Já os reservas, tiveram um jogo treino diante do Nacional-SP e saíram com a vitória por 1 a 0.

O único gol da partida, foi feito contra após Arboleda disputar a bola com atleta do Nacional que colocou a bola pro fundo da rede.

O time começou com a seguinte formação: Jean; Régis, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Araruna, Shaylon e Everton Felipe; Brenner, Tréllez e Gonzalo Carneiro. No decorrer do jogo, Aguirre fez diversas substituições, começando com o zagueiro Rodrigo Caio, que teve uma pancada no joelho, mas não preocupa; quem o substituiu foi Cássio, que é da base tricolor.

As outras substituições foram para rodar o elenco: Lucas Perri (na vaga de Jean), Lucas Fernandes (Brenner), Tuta (Régis), Igor Gomes (Shaylon) e Caíque (Gonzalo Carneiro).

Everton segue no departamento médico para ver o nível de sua lesão, sentida na vitória diante do Ceará no último domingo.