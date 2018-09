Após classificação, Bruno Henrique elogia torcida do Palmeiras: “Fez uma atmosfera diferente”

Nesta quinta-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores da América. Mesmo com o placar adverso, o Verdão saiu com a classificação para a próxima fase da competição.

Antônio Carlos falou sobre a classificação. “Sentimento de alegria, felicidade, superação, de tudo! Desde o momento que nós ganhamos de 2 a 0 lá no Paraguai, nós sabíamos que seria assim.”

Já o atacante Willian falou sobre as competições que a equipe disputa. “Não tem como a gente priorizar uma competição. A gente sabe que isso tá longe do planejamento do clube. Estamos na disputa nas três competições por mérito.”

O capitão Bruno Henrique completou sobre o desempenho da equipe. “Foi um jogo para criarmos essa casca de Libertadores. O time marcou super bem, soube se portar. Muito feliz com a classificação, mais ainda com a superação.”

Ele ainda falou sobre a torcida. “Sempre comparece em peso, sempre nos ajuda muito. Hoje foi um jogo muito nervoso, então o jogador fez uma atmosfera. O torcedor nos empurrava muito. O que aconteceu hoje aqui foi uma coisa fantástica. A gente sai muito feliz pela classificação e por poder dar para o torcedor essa alegria.”

O Palmeiras enfrenta, neste domingo, a Chapecoense, na arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro. Já o próximo confronto na Libertadores é contra o Colo Colo.