Jogadores do Sport celebram vitória sobre Paraná e fim de jejum no Brasileirão

Passado um longo inverno, o Sport enfim voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O Leão estava estagnado em um declínio assustador. Venceu o Atlético Paranaense na 10ª rodada (ainda antes da parada para Copa do Mundo) e desde então passou a enfrentar grande crise de resultados, o que o fez parar na temerosa zona do rebaixamento. Hoje, entretanto, com a força da torcida que compareceu em bom número na Ilha do Retiro, o jejum foi quebrado. Vitória por 1 a 0 em cima do Paraná, com gol do meia-atacante Gabriel.

Apesar do resultado positivo o Sport continua na parte de baixo da tabela, agora com 23 pontos e na 17ª posição. Contudo, após retornar ao caminho dos três pontos, os jogadores leoninos mostraram grande alegria no momento que o juiz apitou o final da partida. Vibrantes, a animação e o alívio também foram percebidos nas primeiras palavras dos jogadores, ainda antes de descerem para o vestiário. Um dos mais empolgados, o lateral-esquerdo Sander prometeu empenho e prioridade máxima em seguir vencendo as partidas dentro da Ilha.

"Fomos o que temos que ser aqui na Ilha. Ter que mostrar essa força, ir na base da vontade, da raça, como vocês viram hoje. Poderíamos ter até ampliado o placar. Agora é dar parabéns para esse grupo guerreiro, trabalhador, que não merece passar por essa situação e continuar trabalhando firme".

Outro visivelmente contente e mostrando-se confiante foi o volante Neto Moura. Prata da casa, ele foi acionado pelo técnico Eduardo Baptista ainda no intervalo e ajudou o time a manter-se á frente do placar. Para Neto, o final do jejum incômodo vai ajudar o Sport a se reencontrar na competição.

"Graças a Deus voltamos a vencer. No dia a dia trabalhamos para caramba e enfim a vitória veio hoje. Isso vai nos fazer retomar a confiança e recomeçar a entrar em um bom rumo dentro do campeonato. Temos tudo para subir bem na tabela de novo".

Último a ser entrevistado pelos repórteres das rádios recifenses, o também volante Felipe Bastos endossou o discurso de Sander e Neto Moura, mas também agradeceu ao torcedor que compareceu outra vez em grande número, apesar do time viver um mau momento.

"Primeiramente agradecer a torcida que veio aqui, nos apoiou até o final e foi determinante para conquistarmos esse resultado. Se Deus quiser vamos de novo colocar o Sport no caminho das vitórias. Hoje foi na base da raça, sabíamos que era um jogo importantíssimo na tabela e também para nós mesmo na questão do ganho de confiança. Isso vai nos dar muita autoestima no próximo jogo", encerrou.