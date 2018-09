Em coletiva, Carli garante força total do Botafogo para a partida contra Cruzeiro

O Botafogo se prepara para enfrentar o Cruzeiro na próxima quarta-feira (5), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, e Joel Carli destacou a importância dessa partida. O Alvinegro vem de uma dura derrota fora de casa, para o Grêmio, e o zagueiro garantiu que o resultado mexeu com os ânimos da equipe.

“Quando você perde de 4 a 0 tem que ficar com raiva. A cobrança foi muito forte internamente. Não vou falar o que foi dito, mas fica a certeza que não vai acontecer de novo. A gente sentiu vergonha da nossa atuação em Porto Alegre e conversamos muito. O Botafogo perdeu contra os times que estão na parte de cima, que vivem um presente melhor. Agora estamos focados para vencer o Cruzeiro.”

+Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O time mineiro é o 7º colocado na tabela e conquistou apenas 10 pontos dos 33 que disputou fora de casa. No Rio, enfrentou duas derrotas nesse ano pelo Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo venceu cinco e empatou outras quatro das 10 partidas que disputou em seus domínios. Por isso, o xerife se mostrou confiante para o jogo de quarta-feira.

“Em casa e com o apoio da nossa torcida temos condições de sair com uma vitória. Acho que mostramos ter um jogo bom aqui ante o Nacional do Paraguai e contra o Sport, estamos trabalhando muito para melhorar em todos os setores do campo e conseguir os três pontos. O Cruzeiro conta com jogadores de qualidade e que não podemos dar espaços. Temos que nos cuidar e criar oportunidades para que os atacantes façam os gols. Confio no nosso time e no nosso trabalho. O Zé Ricardo é um treinador experiente e vai saber o que é melhor para o Botafogo."

Para essa partida, o técnico conta com o retorno de Igor Rabello na zaga, após cumprir suspensão, e deve acionar Kieza no ataque, que foi poupado na última rodada. O treino desta terça-feira contou ainda com uma grata surpresa para os botafoguenses. João Paulo participou do aquecimento com o grupo pela primeira vez após a lesão que sofreu na perna direita, em março. O meia segue em recuperação e ainda não tem prazo exato para retornar aos jogos.