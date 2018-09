Palmeiras enfrenta Atlético-PR buscando encostar nos líderes do Brasileirão

Jogo válido pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque

Nesta quarta-feira (5), no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Atlético-PR pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão em alta na competição: o Palmeiras está a seis pontos do rival São Paulo, líder do campeonato. Já o Furacão está a 5 rodadas sem perder, ocupando o 9° lugar.

No 1° turno, o Palmeiras venceu o time de Curitiba por 3 a 1, na Arena da Baixada, com gols de Bruno Henrique, Marcos Rocha e Willian.

Disputando três competições, Felipão opta por rodízio

Sem poder contar com Diogo Barbosa, Hyoran e Luan, cumprindo suspensão, e Gustavo Scarpa e Guerra, voltando de lesão, o técnico alviverde vem realizando rodízio de jogadores, para continuar com chances nas três competições que participa.

Provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Thiago Santos, Felipe Melo e Moisés; Willian, Borja e Dudu.

Em alta, Furacão está invicto há cinco partidas

Após um inicio conturbado na competição, o Atlético-PR ocupa a 9° colocação do campeonato, invicto há 5 jogos. A equipe de Curitiba se afastou da zona de rebaixamento.

Provável escalação: Santos; Jonathan, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Lucho González e Bruno Nazário; Nikão, Marcinho e Pablo