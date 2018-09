Thiago Larghi destaca apoio da torcida na vitória do Atlético-MG: "Foi fundamental"

Empalado pela torcida, o Atlético-MG venceu o líder São Paulo, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (5), no Independência, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, a equipe alvinegra chega a 38 pontos, permanecendo em sexto lugar na tabela de classificação.

O técnico Thiago Larghi ressaltou o apoio dos torcedores atleticanos, no qual, empurrou o time durante os 90 minutos. Para ele, a força vinda das arquibancadas foi fundamental para o resultado.

“A torcida está de parabéns e nos ajudou muito a conseguir essa vitória. Realmente, a fala do Ricardo foi muito importante, muito digna. Ele é campeão de muitos torneios. Na Espanha, ele foi campeão da Copa do Rei, campeão da Liga, da Champions League, opa da UEFA, ou seja, é um jogador super vitorioso que temos o prazer de ter no nosso grupo. Ele veio para somar e ele soma, é um jogador trabalhador, um exemplo para os mais jovens, um jogador que se entrega no dia a dia. A gente vê que tudo dele é com trabalho, ele tenta, e a torcida ter apoiado foi fundamental para a energia ser positiva e a gente conseguir essa vitória dificílima”, expressou.

Larghi ainda evidenciou o empenho do seus comandados. O técnico comentou que todos contribuíram para sair com o resultado positivo dentro de casa.

“O time lutou e, como um todo, está de parabéns pela entrega. Foi uma vitória dificílima e eles lutaram durante os 90 minutos, jogando futebol. Quando teve que marcar, marcou, e todos se ajudaram. É uma vitória ímpar e espero que seja o início de uma sequência positiva no campeonato”, concluiu.

Na próxima rodada, o Galo encara o Atlético-PR, na próxima segunda-feira (10) às 20h, no Independência, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.