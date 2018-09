Juventude perde em casa para São Bento e se complica na luta contra rebaixamento

O Juventude recebeu o São Bento, neste sábado (8) no Estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 26° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em busca de uma recuperação na tabela e se livrar da zona de rebaixamento, o time gaúcho viu a situação se complicar quando Francis abrir o placar aos 22 minutos da etapa inicial, tentou buscar o empate, mas acabou tomando um banho d'água fria ao ver Francis novamente, marcando gol aos 41 minutos da etapa final e decretando a vitória da equipe paulista.

Com o resultado o Bentão chegou aos 34 pontos na tabela de classificação e ocupa à 11° posição. Já o Juventude, com 28 pontos, ocupa à 18° posição.

Logo no início, os dono da casa tentou pressionar o Azulão nos primeiros vinte minutos da etapa inicial e levou perigo em duas oportunidades. Lucas finalizou de fora da área e a bola passou raspando a trave. Minutos depois, em chute de Neuton, o goleiro Rodrigo Viana foi obrigado a fazer uma bela defesa.

Apesar da equipe gaúcha ensaiar uma pressão, foi o São Bento que abriu o placar aos 22 minutos. Joãozinho recuperou a bola no campo de ataque e chutou de fora da área. O goleiro Matheus fez uma boa defesa, mas acabou permitindo o rebote e, na sobra, Francis só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Bentão ainda teve a chance de ampliar o marcador. Rafael Bonfim puxou Renato dentro da área e o árbitro Felipe Gomes da Silva marcou pênalti. Na cobrança, Ronaldo bateu fraco, para a dessa de Matheus.

No segundo tempo, o Juventude voltou a ter mais posse de bola, e criou mais chances de gol, com Caio Rangel (em duas oportunidades) e Neuton, mas acabaram parando no goleiro Rodrigo Viana.

Porém, aos 41 minutos, em rápido contra-ataque, Samuel Xavier serviu Francis, que na medida, mandou para o fundo da rede, decretando a vitória do São Bento.

Na próxima rodada, o Juventude visita o Guarani, no Brinco de Ouro, na próxima quinta-feira (13), às 21h. No dia seguinte, o São Bento visita o Figueirense, no Orlando Scarpelli, às 20h30.