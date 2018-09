Apesar da situação incômoda, Zé Ricardo confia em arrancada do Botafogo no Brasileirão

O Botafogo vive uma situação muito incômoda dentro do Campeonato Brasileiro. Na 15ª posição com 26 pontos, o alvinegro está bem próximo da zona de rebaixamento. Vindo de dois resultados insatisfatórios, a equipe entrará em campo, neste domingo (09), contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), no Maracanã, necessitando de uma vitória.

Apesar disso, o técnico Zé Ricardo mostrou-se confiante na recuperação do Botafogo dentro do Brasileirão e afirmou que o time apresentará um melhor rendimento nos próximos jogos.

"Ninguém gosta de estar próximo da zona do rebaixamento, mas eu tenho certeza que a nossa sequência trará estabilidade e equilíbrio para aumentar o nosso rendimento. É uma competição extremamente difícil, que todos adversários têm qualidade e suas armas", disse.

Vale lembrar que o comandante terá desfalques importantes para o clássico da 24ª rodada. Além de Renatinho e Marcos Vinícius, que seguem fora se recuperando de lesões, o zagueiro Carli e o volante Jean estão suspensos por terem levado o terceiro amarelo na partida contra o Cruzeiro. Sobre os dois primeiros, Zé não descartou uma possível volta para os próximos embates do glorioso.

"Ainda não contamos com Renatinho e Marcos Vinícius para esse jogo de domingo. Quem sabe para a próxima semana, que será cheia, poderemos ter uma surpresa. Serão muito importantes", frisou.

No confronto entre as duas equipes no primeiro turno, no Nilton Santos, a equipe alvinegra triunfou por 2 a 1, com gols de Rodrigo Lindoso e Kieza.