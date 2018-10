Resultado Palmeiras x Corinthians no Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Agradecemos quem acompanhou com a gente fique ligado que daqui a pouco tem pós jogo!

E o Corinthians também entra em campo na próxima quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo

O Próximo compromisso do Palmeiras será na próxima quarta-feira no Allianz Parque contra o Cruzeiro pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil

Com o resultado o Palmeiras continua com três a pontos a menos que o líder do campeonato. Na próxima rodada, o Verdão encara o Bahia fora de casa

49' FINAL DE JOGO!!!!!!!!! FINAL DE JOGO!!!!! VITÓRIA DO PALMEIRAS

47' LINDO LANCE DE WILLIAN!! O atacante do Verdão deu um lindo rolinho em Gabriel e cruzou rasteiro, Cássio fez boa defesa

45' Quatro minutos de acréscimo

42' Substituição no Palmeiras: Sai: Hyoran. Entra: Jean

39' LONGE!!!! Jonathas arriscou pelo meio, ficou sem perigo

35' QUASE!!!! Moisés deu lindo toque por cima para Lucas Lima que na hora de finalizar, acabou sendo atrapalhado pelo time do Corinthians

O CLIMA ESQUENTOU!!! Os jogadores do banco de reservas de Palmeiras e Corinthians discutiram forte os mais exaltados eram Jailson do Palmeiras e Vilson do Corinthians

33' Substituição no Palmeiras: Sai: Deyverson. Entra: Willian

32' Felipão foi expulso após reclamar com a arbitragem

30' IH RAPAZ! Dudu arrancou mais uma vez pela esquerda, e rolou para Deyverson em impedimento. O camisa 16 do Verdão ficou no chão após trombada com Cássio. O árbitro havia parado a jogada em falta em Dudu

29' SAAAAAAAAAAAAI WEVERTON!!!! Jadson cobra falta na segunda trave o goleiro do Verdão tirou pela lateral

28' Substituição no Corinthians: Sai: Roger. Entra: Jonathas

27' QUASE UM GOLAÇO!!! Dudu levou toda defesa corintiana, invadiu a área passou por dois marcadores e mandou uma bomba, que explodiu no travessão.

25' EXPLODE NA ZAGA Marcos Rocha desceu pela direita e cruzou para trás e Hyoran que chutou em cima da defesa

24' UUUUUUUUUUUH Jadson cobrou falta dentro da área, Henrique desviou de cabeça levando perigo

23' Corinthians desceu pela esquerda e Danilo Avelar fez o cruzamento, Felipe Melo de peixinho tirou

20' Victor Luis e Romero disputaram pelo alto e acabaram sentindo dores

18' IH RAPAZ Após disputa de bola Roger acabou dando um empurrão em Gustavo Gómez e recebeu cartão amarelo

16' Lucas Lima deu lindo passe para Dudu que não conseguiu dominar e acabou saindo pela lateral

13' Substituição no Corinthians: Sai: Pedrinho e Mantuan. Entra: Clayson e Gabriel

11' TA LÁ!!!!!! É DO DEYVERSON!!!!!!! Em descida pela direita Marcos Rocha cruzou rasteiro no Facão para Deyverson que desviou para o fundo do gol!! ABERTO O PLACAR

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS!!!!! DEYVERSON

8' IH RAPAZ!!! Deyverson roubou bola dentro da área adversária e rolou para Marcos Rocha que foi derrubado. O árbitro mandou seguir o lance. Jogadores do Palmeiras reclamaram bastante

7' LOOOOOONGE Pedrinho desceu pela direita e rolou para Jadson, com liberdade, o meia arriscou, porém acabou mandando a bola lá na Arena Corinthians

4' Dudu abriu na ponta esquerda para Moisés que tentou cruzamento rasteiro e a bola foi para escanteio

1' SAIIIIII WEVERTON!!! Jadson tentou por cavadinha tocar para o Roger, mas o goleiro do Verdão foi mais rápido e ficou com a bola

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!!!

Substituição no Palmeiras: Sai: Thiago Santos. Entra Moisés

Corinthians de volta para a segunda etapa sem mudanças. No Palmeiras vem Moisés.

Reservas do Palmeiras aquecem no gramado neste intervalo e Moisés está nos vestiários. Será que teremos mudança no Palmeiras?

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!!! por enquanto 0 a 0 no placar

45' Dois minutos de acréscimo

44' CHUTE FRACO!!!! Dudu em jogada individual, invadiu a área, cortou para o meio, mas na hora de finalizar, pegou mal na bola. Fácil defesa do Cássio

43' CHOQUE FORTE Após cobrança de escanteio, Victor Luis jogou a bola na área mais uma vez, Gustavo Gómez tentou um voleio mas acabou acertando o zagueiro Léo Santos do Corinthians

40' MEU DEUS DO CÉU!!!!!! Dudu mais uma vez pela esquerda, fez o cruzamento, Deyverson foi no terceiro andar cabecear e a bola passou muito perto do gol

39' Dudu partiu para cima da marcação pela esquerda e fez o cruzamento rasteiro. Léo Santos tirou do jeito que deu

38' Dudu cobrou escanteio, Cássio saiu do gol para fazer a defesa

36' QUAAAAAAAAAAAAASE Deyverson aproveitou o vacilo de Léo Santos e roubou a bola na entrada da área e mandou uma bomba, a bola passou raspando a trave.

31' UUUUUUUUUUUH Após bate-rebate dentro da área Alvinegra, Hyoran matou a bola e bateu cruzado, rasteiro, a bola passou à direita do gol

30' TRAVADO!! Lucas Lima recebeu de Marcos Rocha, fez o giro e acabou travado na hora de bater

27' Dudu partiu pela direita em jogada individual tentou cruzamento rasteiro, mas foi cortado

26' Jadson cobra falta nas mãos de Weverton que tenta sair jogando rápido, mas a defesa corintiana se recupera

22' Recomeça o jogo

20' Jogo paralisado para atendimento do Gustavo Gómez

18' UUUUUUUUH Hyoran recebeu de Thiago Santos e cruzou na área para Dudu, que por trás da zaga cabeceou para Deyverson, mas Cássio foi mais rápido e ficou com a bola

15' Cartão Amarelo para Danilo Avelar por falta em Dudu.

14' Em disputa de bola, Roger acabou acertando o rosto de Luan. Falta para o Palmeiras no campo de defesa

11' Lucas Lima cobra falta curta para Dudu, o atacante levantou a bola na área e passou por todo mundo

9' Lucas Lima domina a bola no meio de campo e recebe falta de Ralf, os Palmeireinses reclamam de cartão, mas o árbitro só marcou a falta. Jogo nervoso

6' SEGUE O JOGO!!!!!!! Em cobrança de escanteio ensaiada Dudu rolou para Lucas Lima que dividiu com Danilo Avelar e acabou caindo dentro da área. O Juizão mandou seguir. Lucas Lima revoltado recebeu cartão amarelo

5' Marcos Rocha cobra lateral na área, Léo Santos subiu mais alto que todo mundo e cortou para escanteio

4' UUUUUUUUUUH Jadson dominou no meio de campo, limpou o zagueiro e finalizou por cima do gol

3' Marcos Rocha desce pela direita , tenta o cruzamento, Henrique corta para lateral

2' Jogo começa muito truncado as duas equipes alternando e bringando muito pela posse da bola

0' COMEÇA O DERBY!!!!

Corinthians vai começar com a bola e ataca para o gol sul, antigo gols das piscinas

Últimos ajuste antes do início do Derby .Daqui a pouco a bola rola

Hino nacional brasileiro sendo executado no momento

Palmeiras e Corinthians em campo!!!

Torcida canta muito forte na entrada dos times!!

Faltando 10 minutos para o início da partida, a torcida do Palmeiras começa a cantar, aqui no Allianz Parque

O Palmeiras poupa alguns jogadores do chamado time titular, para o Derby jogadores como Antônio Carlos, Moisés, Willian serão reservas.

Com grande festa da torcida, o Palmeiras sobe para o gramado para o aquecimento

Agora sim os Alvinegros fazem o processo de aquecimento no gramado do Allianz Parque

Palmeiras em 2018: 56 jogos, 35 vitórias, 12 empates e nove derrotas. 95 gols marcados e 33 gols sofridos. Aproveitamento de 70%

Goleiros do Palmeiras no aquecimento!!

Corinthians em 2018: 58 jogos, 27 vitórias, 12 empates e 19 derrotas 75 gols marcados e 49 sofridos

Jogadores do Corinthians reunidos antes do aquecimento. Torcida do Palmeiras deu aquela sonora vaia

Corinthians também escalado: Cássio, Mantuan, Henrique, Léo Santos, Danilo Avelar, Ralf , Douglas, Jadson, Pedrinho, Romero, Roger

Palmeiras escalado: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Victor Luis, Thiago Santos, Felipe Melo, Lucas Lima, Hyoran, Dudu e Deyverson

Já estamos no Allianz Parque para essa transmissão super especial de mais um Derby entre Palmeiras x Corinthians. Foram vendidos antecipadamente 38 mil ingressos

Boa tarde leitores da VAVEL! Bem-vindo à transmissão de Palmeiras x Corinthians ao vivo hoje, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Allianz Parque, às 16h (de Brasília) e começa aqui na VAVEL Brasil.

O Palmeiras é o atual 3º colocado com 43 pontos somados em 23 partidas foram 12 vitórias, sete empates e quatro derrotas. O Alviverde colou de vez na briga pelo título e está apenas há três pontos do líder Internacional

Palmeiras x Corinthians ao vivo hoje

Já o Corinthians está na briga pelo G-6, o Alvinegro está na 8ª colocação com 30 pontos conquistados, com oito vitórias, seis empates e nove derrotas.

Os dois clubes vivem fases distintas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está em uma série invicta de oito partidas sem perder no Brasileirão, enquanto o Corinthians venceu apenas uma partida nos últimos cinco compromissos, foram três derrotas e um empate.

Na última rodada, O Alviverde venceu em casa o Atlético-PR por 2 a 0, com gols de Willian e Moisés fazendo o segundo de pênalti.

O Corinthians acabou sendo derrotado na última rodada. Jogando fora de casa, o Coringão perdeu para o Ceará por 2 a 1. O placar do jogo resultando na saída de Osmar Loss do comando da equipe, voltando para a comissão técnica permanente do clube.

A diretoria do Corinthians agiu rápido e anunciou a contratação de Jair Ventura na última quinta-feira para ser o comandante a partir de agora e fará sua estreia logo contra o maior rival.

Rivais há mais de 100 anos, Palmeiras e Corinthians voltam a se enfrentar mais uma vez, a rivalidade é tanta que diverge até nos números de jogos das duas equipes, pelo lado Palmeirense são 369 jogos, com 130 vitórias do Palmeiras contra 128 do Corinthians tendo ocorrido 110 empates.

Em contrapartida para o jugó Palmeiras x Corinthians ao vivo hoje, as contas do lado do Parque São Jorge estão com 11 jogos a menos que do lado Alviverde, para os Alvinegros, foram 358 jogos, com 126 vitórias do Corinthians, 106 empates e 126 vitórias do Palmeiras.

O grande trunfo da boa fase do Palmeiras tem um nome, Luis Felipe Scolari, o Felipão que faz sua terceira passagem pelo clube é um grande vencedor quando duela contra o Corinthians, caso vença o clássico de logo mais, Felipão alcançará a marca de 200 vitórias contra o Alvinegro.

Em sua terceira passagem pelo Palestra Italia Felipão soma 418 jogos, sendo 199 triunfos, 113 empates e 106 derrotas.