Com lesão no tendão de Aquiles, Juan opera e não jogará mais pelo Flamengo em 2018

Após a vitória sobre a Chapecoense, 2 a 0, que encerrou uma sequência de três partidas sem vitórias e manteve a equipe na perseguição aos líderes, o médico do clube Márcio Tannure falou sobre a situação do zagueiro Juan, que rompeu o tendão de Aquiles, na última sexta-feira (7):

"Ontem (sexta-feira), no fim do treinamento, Juan sofreu uma lesão no tendão de aquiles. Ocorreu uma ruptura completa. Juan foi levado para fazer exames que confirmaram nosso diagnóstico inicial. Ele será operado segunda-feira de tarde. É uma lesão que tem prazo de retorno de seis a oito meses, então esse ano ele não joga mais. A gente espera que depois deste período ele possa estar de volta".

Aos 39 anos, o zagueiro poderá não jogar mais pelo clube que o revelou, e que é torcedor desde criança. Sobre isso, o presidente Eduardo Bandeira de Mello destacou que será decidido em conjunto com o jogador, assim que Juan tomar uma decisão:

"Com relação ao futuro, vai ser do jeito que ele quiser. Assim como o contrato dele, o meu também termina no final do ano. Mas tenho certeza de que o Flamengo terá continuidade do que tem feito nos últimos seis anos. Na próxima administração, tenho certeza de que o respeito ao Juan não sofrerá nenhum arranhão".

Nessa segunda-feira (10), Juan realizou a cirurgia no tendão de Aquiles, no hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Após o procedimento, Tannure atualizou a situação do zagueiro:

"A cirurgia do atleta Juan foi finalizada agora no Hospital Samaratino, na Barra da Tijuca, pelo doutor Maxi Ramos. A cirurgia correu bem, dentro do esperado. Também estive presente e acompanhei. A alta hospitalar é prevista para amanhã (terça-feira), pela parte da manhã. Nos primeiros 15 dias, ele deve ficar em casa, imobilizado e, a partir daí, serão feitas, a cada semana, revisões médicas e dará início à fisioterapia".

Após marcar o segundo gol do Flamengo, o meia Diego pegou uma camisa do experiente jogador e mostrou para a torcida, em uma homenagem ao camisa 4. O presidente Bandeira de Mello também prestou a sua homenagem e solidariedade:

"É extremamente pesaroso enfrentar essa situação do Juan, nosso jogador mais emblemático e que está passando por esse sofrimento. Sofrimento este que se estende a todos os seus colegas, à diretoria e à torcida. Antes do doutor Márcio dar os detalhes, eu gostaria de dizer que o Flamengo está totalmente solidário e vai prestar todo o apoio nesse processo de recuperação. Espero que ele possa voltar muito em breve. Tudo indica que não joga mais esse ano. Mas independentemente de quando ele volta, o Flamengo faz questão de prestar toda a solidariedade ao jogador".

Sem Juan, o Rubro-Negro enfrentará o Corinthians na quarta-feira às 21h45, no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Para essa partida, mais de 38 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada.