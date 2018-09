Artilheiro do Botafogo no Brasileirão, Lindoso se diz surpreso com marca atingida

Primeiro volante de origem, Rodrigo Lindoso vem modificando aos poucos esse roteiro em 2018. Na vitória do último final de semana, contra o América-MG, por 1 a 0, o jogador atuou como meia direita e foi o autor do gol da partida. Com isso, se tornou o artilheiro do Botafogo no Campeonato Brasileiro com cinco gols, junto de Kieza. Na temporada, chegou ao seu sétimo tento, estando apenas a um dos líderes do posto de goleadores da equipe, os centroavantes Brenner e Kieza.

Perguntado sobre esse número expressivo no ano, Lindoso disse que não almejava marcar tantos gols, já que sua posição tem um aspecto mais defensivo. Além disso, afirmou que o fato de ser o batedor oficial de pênaltis do alvinegro ajuda e que tem como meta superar a marca de dez gols até o fim de 2018.

"Como minha posição é volante, quando começa a temporada eu não espero ser artilheiro, porque sei que a dificuldade é grande. São poucas oportunidades lá na frente, e eu jogando de primeiro volante fica mais difícil ainda. Tem o lance do pênalti, da bola parada. Sempre procuro ter uma meta de fazer gols por temporada. Acho que poderia ter mais (em 2018), mas é um número bom se tratando de primeiro volante".

"Se você analisar, são três de pênaltis (contra Vasco, Atlético-PR e Paraná) e os demais são com a bola rolando. Espero sim. Importante sempre fazer gols, independentemente de ser artilheiro ou não. Quero estar sempre ajudando".

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

O volante de 29 anos comentou sobre a importância do triunfo sobre o Coelho e o alívio do time após voltar a vencer no Brasileirão.

"Vitória do grupo. Nós nos cobramos muito durante os treinamentos. Claro que a cobrança externa é muito grande, e a gente procura aceitar as críticas, até porque precisa melhorar. Mas é manter a cabeça no lugar, porque é a gente que entra em campo e é preciso tranquilidade nesses momentos. Acho que fizemos uma boa partida, sem muitas chances do adversário, até com algumas oportunidades de fazer um placar maior. Mas, no resumo da ópera, o mais importante era fazer os três pontos".

Lindoso analisou a volta por cima do Botafogo e dele mesmo dentro da competição. Vale lembrar que no clássico contra o Fluminense, o jogador teve a chance do empate em seus pés, mas desperdiçou o pênalti. Dessa vez, teve a oportunidade de se aventurar no ataque e marcar o gol que garantiu os três pontos para o alvinegro carioca.

"Não, eu procuro não lamentar não pelo pênalti perdido, sei que essas coisas acontecem. Eu sou o batedor oficial, outras vezes já fiz, e a gente conseguiu vitória, um empate fora. É normal no futebol. Normal ter acertos e erros. Claro que quando se trata de pênalti é um pouco mais complicado. Mas entendo que a cobrança tem que existir, e isso aí é normal. Claro que a gente espera que não seja constante isso, mas eu não procuro o alívio individual e sim do clube. O alívio é mais para o clube dar uma afastada e para ser nossa reviravolta na competição".