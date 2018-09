Grêmio aproveita chances e encaminha classificação contra o Atlético Tucumán pela Libertadores

O Grêmio viajou para a Argentina para enfrentar o Atlético Tucumán, pela primeira partida das quartas-de-final da Copa Libertadores. Desfalcada de Léo Moura, Jael e André, a equipe teve Alisson pelo corredor direito, Luan mais centralizado e Éverton pela esquerda.

O time de Renato Portaluppi não começou bem, a transição ofensiva nem de perto lembrava o Grêmio que joga o melhor futebol do Brasil. Maicon e Cícero tinham dificuldade em começar as jogadas com qualidade, o Tucumán teve mais chances de abrir o placar na primeira metade do jogo.

Mas em uma destas jogadas não características da equipe saiu o gol. Geromel lançou Cícero, que desviou de cabeça, a bola sobrou livre para Alisson. O atacante apenas empurrou para as redes argentinas e colocou o tricolor mais perto da classificação.

Com a vantagem no placar, a pressão foi toda para o lado argentino. Jogadores nervosos e jogadas precipitadas passaram a ser cenas recorrentes na equipe mandante. Como é de costume, os argentinos começaram a fazer faltas mais duras e violentas. Não demorou muito até Gervasio Núñez dar um pisão nas costas de Alisson, no final do primeiro tempo. Após consultar o V.A.R, o árbitro expulsou o camisa 10 do Tucumán.

Na segunda etapa, a equipe brasileira demorou a entender o jogo. Era preciso segurar mais a bola, trocar passes e achar os espaços na defesa argentina, desfalcada com um jogador a menos. Os argentinos tiveram mais volume de jogo, mas não com qualidade suficiente para assustar o goleiro Marcelo Grohe. Quando o Grêmio segurasse um pouco mais a bola no campo de ataque, o segundo gol estaria cada vez mais próximo.

E foi assim, em uma posse de bola que começou do lado esquerdo e chegou em Leonardo Gomes. O lateral direito lançou Alisson na linha de fundo, o autor do primeiro gol observou a corrida de Éverton livre na área, Cebolinha só teve o trabalho de empurrar para o gol, Grêmio 2 a 0.

O jogo ficou morno, os argentinos já cansados e sem perspectiva de uma reversão não se atiraram para cima do Grêmio. Éverton ainda teve uma chance clara, após assistência do jovem Pepê. O atacante gremista tentou tirar do goleiro, e acabou perdendo a chance de liquidar o Tucumán ainda na Argentina.

O jogo de volta acontece também em uma terça-feira, no dia 2 de outubro, em Porto Alegre. A classificação tricolor para as semi-finais já está encaminhada, só um milagre tira o time gaúcho do TOP 4 da América novamente. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe volta à campo domingo (23), contra o Ceará em Porto Alegre.