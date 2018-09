Douglas revela alívio após primeiro gol pelo Corinthians: "Estava agoniado"

Neste domingo (23), o Corinthians recebeu o Internacional pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em Itaquera, os donos da casa saíram atrás do placar no primeiro tempo, mas conseguiram empatar no início da etapa final com Douglas.

Após a partida, o autor do gol corintiano concedeu entrevista e falou aos jornalistas sobre a sensação de marcar pela primeira vez com a camisa alvinegra.

“Estava agoniado por esse gol, sempre ficava no quase. Foi importante e dá mais tranquilidade para trabalhar”, declarou.

"Sei que estou devendo ainda, mas posso render muito mais. Isso tira um peso das minhas costas, mas não é o suficiente", completou.

O jogador também revelou uma conversa que teve com sua mãe antes do confronto diante dos colorados e agora espera manter sua vaga no time titular de Jair Ventura.

"Hoje cedo eu disse que ia fazer um gol pra ela e graças a Deus ele saiu. Agora é dar sequência no trabalho e me firmar nos 11 da equipe", disse.

Douglas comentou sobre a parceria com Gabriel na parte defensiva do meio-campo. Sem Ralf, suspenso, o camisa 5 foi o substituto e a dupla foi elogiada após o confronto.

"Joguei com Gabriel no começo, aqui no Corinthians não tem isso de reserva, tanto ele quanto o Ralf são ótimos volantes, então não vejo diferença", avaliou.

A partida foi marcada por um lance bastante polêmico: o gol do Inter, marcado por Leandro Damião. O atacante se encontrava em posição irregular ao abrir o placar em Itaquera e a situação gerou bastante reclamações por parte torcedores do Timão. Os atletas do time paulista só ficaram sabendo sobre a infração após o apito final.

"Estávamos bem no jogo, tínhamos a posse, mas não viramos. Bola pra frente. Ficamos sabendo aqui sobre esse lance, tinham quatro deles impedidos, é brabo", finalizou o volante.