Em jogo eletrizante, Flamengo vence Atlético-MG no Maracanã e segue na cola dos líderes

26ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Maracanã

O Flamengo venceu o Atlético-MG no Maracanã no fim da tarde deste domingo (23), em mais um grande clássico do Campeonato Brasileiro. Diante de um público de 36.018 pagantes, Willian Arão e Lucas Paquetá marcaram para o Rubro-Negro e Leonardo Silva descontou para o Galo.

E o jogo começou eletrizante do jeito que se espera de um Atlético e Flamengo. Logo aos 1min, Trauco fez grande jogada pela esquerda e tocou na área para Willian Arão finalizar no canto esquerdo do goleiro Victor e abrir o placar.

Os minutos iniciais da partida estava bastante truncado. Até os 11min a equipe atleticana não havia ainda finalizado no gol de Diego Alves. Em seguida, em uma chegada do Flamengo, Matheus Sávio, que foi bastante vaiado durante o primeiro tempo, cruzou na cabeça para o gol de Henrique Dourado, só que o bandeira sinalizou o impedimento.

Com 15min, o jogo estava bem equilibrado no Maracanã. O Galo tinha 51% da posse de bola contra 49% do Flamengo. A partir daí, o Atlético começou a gostar do jogo e conseguiu o gol de empate aos 22min com Leonardo Silva de cabeça após escanteio cobrado por Luan.

Aos 35, incomodado com a armação de jogadas, Thiago Larghi lançou Cazares no jogo na vaga de Tomás Andrade. O argentino não gostou da substituição e esbravejou no banco de reservas.

Depois o gol do Atlético, o jogo se manteve equilibrado, com as duas equipes pouco finalizando em direção ao gol. Sendo assim, o primeiro tempo terminou com 1 finalização e gol para o Flamengo contra 2 finalizações do lado alvinegro.

Na etapa final, o Rubro-Negro havia voltado melhor na partida. Aos 6, o time da casa tinha até então cometido 15 faltas contra 7 do visitante. Logo em seguida, a estrela do peruano Miguel Trauco brilhou mais uma vez. O lateral cruzou em direção à área e o garoto Lucas Paquetá marcou de cabeça no canto do goleiro São Victor.

Faltando cerca de 20 minutos para o fim da partida, o técnico Marcelo Barbieri sacou Henrique Dourado e promoveu a entrada do volante Piris, com a intenção de segurar a pressão do Galo. Contudo, o Flamengo conseguiu segurar o ataque do Atlético até o fim da partida e saiu vitorioso com os 3 pontos.

O Flamengo então chegou aos 48 pontos e está vivo na busca pelo título na 3ª colocação. Já o Galo continua na 6ª posição com 42 pontos, ficando ainda mais distante do líder São Paulo.

A equipe carioca volta a campo no meio da semana contra o Corinthians, em SP, pela semifinal da Copa do Brasil. Já o Atlético só volta a campo no próximo fim de semana, contra o Sport, no estádio Independência.