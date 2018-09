Fábio Santos garante  ter condições físicas para atuar pelo Atlético-MG

Fábio Santos deu um susto na comissão técnica do Atlético-MG nesta quarta-feira, após deixar o treino mais cedo, o lateral garante que está bem e quer jogar neste domingo contra o Sport, às 16h (de Brasília), no Independência. O jogador sentiu uma dor no tornozelo esquerdo, após uma bolada na ponta do pé, afirmou que não foi nada de grave e saiu do treino apenas por precaução.

O motivo da preocupação com o lateral foi o fato de ele ter sofrido uma lesão no tornozelo esquerdo recente, mesmo recuperado, ainda não está 100%. O jogador sabe que vai conviver com essas dores até o final do ano, mas isso não atrapalha Fábio Santos, e se confiante no jogo contra o Sport.

"Tem um período que está sendo um pouco mais sofrido. Eu sabia que ia sofrer mais com este tornozelo, porque é uma lesão que incomoda que é chata qualquer pancada incomoda e dói mais. Ontem (quarta-feira), foi um pouco mais forte do que estava acostumado. Vou treinar normalmente e espero que não seja problema para domingo."

Fábio santo que é o jogador que mais defendeu o Atlético na temporada passada, e um dos que mais atuou nesta temporada, sendo um homem de confiança para Larghi, se considera "fominha" e lembrou de seu pai falando sempre que não pode ficar longe dos gramados por muito tempo.

"Meu pai fala que não pode ficar muito tempo fora, caso contrário o pessoal esquece de você e você não volta mais. Sempre gostei de estar em campo. O jogador, quanto mais está jogando, tem menos chances de se machucar, porque o corpo está mais acostumado, está mais forte. Infelizmente, tive essa lesão de tornozelo que me deixou fora por três jogos. É uma lesão que vai incomodar até o final do ano. Tenho tentado fazer um fortalecimento para estar dentro de campo. Assumo essa fama de fominha, quero estar sempre em todos os jogos." lembrou o jogador.