Cuca desconversa sobre pênalti duvidoso e ressalta importância de vitória do Santos no último minuto

Depois de três jogos, o Santos voltou a vencer na tarde deste domingo (30) ao bater o Atlético-PR por 1 a 0 na Vila Belmiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado aos 51 minutos do segundo tempo, em pênalti bastante duvidoso convertido pelo meia uruguaio Carlos Sánchez.

Em entrevista coletiva, o técnico do Santos, Cuca, ficou em cima do muro quanto a marcação do pênalti:

“Pênalti foi longe, eu consulto assessoria de imprensa, alguns falaram que não foi e outros disseram que foi. Cabe a dúvida, apitou em cima da dúvida em favor do Santos”, disse o treinador.

Para Cuca, o Santos mereceu a vitória e o resultado foi satisfatório por se tratar de um confronto direto na pretensão do clube de ficar entre os seis primeiros colocados no Campeonato Brasileiro e conquistar uma vaga para a Copa Libertadores da América de 2019.

“O mais importante era ganhar. Não ganhávamos há três jogos, olhávamos para baixo, corríamos risco, e víamos pessoal se afastando. E nesse ano o sétimo e quem sabe mais vão para a Libertadores. Nossa briga também seria em cima. Agora, olhando, fomos a 36 e a um ponto do Cruzeiro. Isso nos leva a pensar em algo grande no campeonato, sem pensar atrás”, afirmou Cuca.

O Peixe folga nesta segunda e retorna aos treinamentos na terça, quando o time inicia a preparação para enfrentar o Vitória pela 28ª rodada do Brasileirão nesta sexta (5), no Barradão em Salvador. Mas a cabeça de Cuca está voltada ao clássico contra o Corinthians, no dia 13. A diretoria do Santos marcou a partida para o Estádio do Pacamebu, na Capital, porém, a pedido da comissão técnica, a partida pode retornar à Vila Belmiro.

“Estamos no nosso habitat, concentramos a 5 minutos, no clima, sabemos do campo, torcida, família. Adversário viaja, pega comboio, entra nessa espiritualidade e é importantíssima. Pequenos fatores fazem diferença. É diferente de viajar, pegar hotel em SP, espera dia inteiro, vai ao Pacaembu onde nunca treina e às vezes joga. Por isso não jogamos tão bem lá quanto aqui. Vamos torcer para que seja aqui”, disse o técnico do Santos.

Embora tivesse aberto a sua opinião, Cuca deixou a decisão aberta à diretoria que, por sinal, teve a confirmação da permanência do presidente José Carlos Peres, após os sócios do Santos votarem contra o processo de impeachment contra o cartola. Cuca disse que ainda não conversou com o presidente, mas comemorou o fim do processo.

“Não vi o presidente ainda, deve estar com cabeça a mil, fica atmosfera estranha, muito estranha, sem saber para que lado ir e o que fazer”.

Com a vitória deste domingo, o Santos subiu para oitava colocação no Campeonato Brasileiro, ultrapassando o próprio Altético-PR, o Fluminense e o seu arquirrival, Corinthians. O Peixe tem 36 pontos e está a seis do primeiro time no G-6, o Atlético-MG.