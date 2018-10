Santos prepara ações e convoca torcida para o clássico contra o Corinthians pelo Paulistão Feminino

Com entrada gratuita, o Santos recebe o Corinthians nesta terça-feira (2), no jogo de ida da final do Campeonato Paulista Feminino 2018, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A equipe santista espera reeditar a final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando as Sereias da Vila venceram o Timão por 2 a 0 e ficaram com o título. Nessa partida mais de 15 mil torcedores apoiaram as santistas.

Os portões do estádio serão abertos duas horas antes da partida, ou seja, às 18h30 (de Brasília). Os ingressos para acompanhar o clássico alvinegro serão distribuídos nas catracas, não será necessário passar pelas bilheterias.

O Peixe prepara algumas ações para os torcedores que forem ao jogo, as jogadoras vão chutar bolas para os torcedores no intervalo do jogo. Cada uma terá um número. E de acordo com esse número, o santista saberá o prêmio que ganhou. Alguns dos brindes são:

-Sorteio de cinco pares de ingressos para o jogo do time profissional masculino contra o Fluminense, na Vila Belmiro, ainda sem data definida.

-Sorteio de uma camisa oficial das Sereias da Vila autografada pelas jogadoras.

-Sorteio de uma camisa oficial do Santos autografada pelos jogadores do time masculino, sorteio de três visitas ao CT Rei Pelé e sorteio de produtos oficiais e licenciados.

As SEREIAS DA VILA tem a segunda melhor campanha no Campeonato Paulista feminino 2018, com 26 pontos conquistados em 12 jogos da primeira fase, sendo oito vitórias, dois empates, e duas derrotas. As santistas terminaram a segunda fase de forma invicta, eliminando o atual campeão, Rio Preto.

O Corinthians - Futebol Feminino tem uma campanha impecável, não é a toa que é a melhor campanha do estadual. As Alvinegras só sofreram uma única derrota durante todo o ano, na semana passada para o Flamengo, no Brasileirão Feminino. No Paulistão, são 20 jogos, dois empates e nenhuma derrota.

Atuais campeãs brasileiras, essa é a terceira vez consecutiva, que as Sereias da Vila disputam a final do Paulistão Feminino. O jogo de volta contra o Corinthians, será no sábado (6), às 11h (de Brasília), no Parque São Jorge, também com torcida única.