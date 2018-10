Dudu comemora classificação do Palmeiras na Libertadores e diz não ter preferência por adversário

Na noite desta quarta-feira (3) o Palmeiras enfrentou o Colo-Colo (CHI) pelo duelo de volta da Copa Libertadores da América. Com uma vitória maiúscula no jogo de ida por 2 a 0, o Verdão poderia perder até por um gol de diferença, que ainda se classificaria para as semifinais da maior competição continental e repetiu o placar.

A equipe Palestrina não teve dificuldades neste confronto, foi soberano nos 90 minutos, mesmo quando o jogo estava morno, os comandados de Felipão dominaram as ações, e o goleiro Weverton não teve que ser muito exigido.

Os gols foram marcados um em cada tempo: No primeiro, Dudu fez uma bela jogada e finalizou no ângulo de canhota, um golaço.

Já na segunda etapa, Borja converteu pênalti, e se tornou o artilheiro do torneio.

Na saída do gramado o camisa 7 do alviverde falou um pouco sobre da diferença que foi se classificar sem sustos, comparado a fase anterior.

"Nada, aconteceu uma fatalidade de perdemos um jogador muito cedo, e aí fica difícil, jogar com um a menos é difícil, mas graças a Deus a gente passou, fizemos um bom jogo hoje " - disse.

Questionado sobre qual time o atacante gostaria de enfrentar, preferiu não escolher entre Boca ou Cruzeiro: "Qualquer um, a gente não está pensando nisso mais, tem que pensar quando for o adversário, agora a gente já esquece a libertadores e pensa no São Paulo sábado" - afirmou.

Moisés também falou sobre a vitória, os méritos e a troca de posicionamento no esquema tático: "Olha nós fizemos um jogo bem maduro, em momento algum sofremos na partida, controlamos o adversário, temos que dar o mérito ao professor Felipão, que para esse jogo apostou em algo diferente, colocando o Dudu um pouco mais no meio e nos jogadores cumprimos bem aquilo que foi proposto".

O meia ainda complementou dizendo como a equipe pretende " trocar o chip" da Libertadores para focar no próximo sábado, quando encara o clássico diante do São Paulo, no Morumbi pelo Brasileirão:

"Sabemos que temos um jogo importantíssimo no sábado, é recuperar os jogadores, é uma maratona muito pesada, mas não tenho dúvidas que iremos lá no Morumbi e fazer um grande jogo também" - Finalizou.