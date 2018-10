Sport vence Internacional de virada e respira na luta contra o rebaixamento

Em jogo válido pela vigésima oitava rodada do Brasileirão nesta sexta-feira(5), o Internacional foi surpreendido e perdeu para o Sport por 2 a 1, o gol colorado foi anotado por Nico López já os gols pernambucanos foram anotados por Adryelson e Mateus Gonçalves.

Os primeiros 45' foram de dar sono, ambos os times erravam tudo que tentavam os goleiros assistiram a primeira etapa de camarote pois nem sujaram seus uniformes. Por parte do time do sport, já era esperado o baixo nível técnico pois o time passa por uma crise e luta contra o rebaixamento, já do time colorado se esperava mais pois um time que briga pelo título deve se impor nestes jogos contra times do meio para baixo da tabela.

A segunda etapa decorria da mesma maneira até que o técnico colorado Odair Hellmann fez uma substituição que mudou a partida ele colocou o meia argentino D'Alessandro no lugar do atacante Rossi, trazendo uma maior qualidade na armação da equipe, o meia com apenas 11' em campo já mudou a partida dando belo passe para o gol de López.

Após o gol, todos pensaram que o sport não teria forças para empatar muito menos virar o jogo,mas o que se viu foi um inter que se acomodou e deu espaços para o time pernambucano,até que aos 34' em jogada de escanteio após belo cruzamento de Gabriel, o jovem zagueiro Adryelson que fazia seu primeiro jogo neste ano subiu bem e cabeceou de maneira indefensável no canto direito de Lomba.Aos 42' o improvável aconteceu, em erro na saída de bola colorada o meia Michel Bastos achou Mateus Gonçalves sem marcação dentro da área e o atacante só teve o trabalho de dar um tapa no canto direito na saída do goleiro.

O time do Internacional hoje teve diversos problemas na criação, o time não se impôs na partida como deveria, não usava de sua maior qualidade técnica para criar jogadas, o time teve apenas 2 finalizações certas no jogo,além de novamente abusar dos cruzamentos acertando apenas 3 dos 22 tentados, para um time que quer ser campeão brasileiro o que foi mostrado hoje é ridículo para se dizer o mínimo.

Já o time do Sport tem muito a comemorar, pois vamos combinar uma vitória contra o vice-líder do campeonato de virada não estava nos planos, o time fez boa partida defensivamente e aproveitou as poucas chances que teve.

Com a derrota o Inter se mantém na segunda colocação com 53 pontos,já o Sport com a vitoria ocupa a décima nona colocação com 27 pontos apenas a 2 pontos de sair da zona de rebaixamento.

O Colorado retorna a campo no próximo domingo(14) contra o São Paulo no Beira-Rio em jogo importante na briga pelo título. Já o Sport retorna a campo também no domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada.