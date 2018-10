Nikão mira vitória contra Sport para "sonhar mais alto" no Brasileiro

Após a décima vitória seguida dentro de casa, os jogadores do Furacão evitam falar sobre briga por vaga na próxima edição da Libertadores, em 2019. O atacante Pablo ainda acredita que o objetivo é se manter na Série A. Já o meia Nikão, apesar de cauteloso no discurso, admitiu que outra vitória na próxima rodada pode colocar o Atlético-PR de vez na briga.



"Sem dúvida nenhuma, com o empenho que a gente está tendo, com as vitórias acontecendo, contra o Sport, se ganhar, a gente vai sonhar mais alto. Mas vamos um passo de cada vez. Temos outro jogo dificílimo. Outro confronto direto, que está com o Milton Mendes agora, um treinador que conhece boa parte do time. Pode ter certeza que este jogo de domingo vai ser uma outra guerra", disse.



Pablo, artilheiro da equipe no ano, também fez comentários sobre a boa fase e o objetivo na competição nacional, adotando uma manifestação mais moderada.



"A gente já sonhava quando estava lá embaixo. Esse jogo foi um jogo para já pensar lá em cima. Falhamos em alguns jogos fora, e isso está fazendo a gente pagar o preço. É concentrar nos jogos fora para somar mais pontos e brigar lá em cima", comentou.



O Atlético-PR está na metade da tabela, em décimo colocado, com 36 pontos, nove atrás da zona de classificação para a Libertadores, e 6 a frente do primeiro time dentro do Z-4, o Vasco. O próximo compromisso do rubro negro paranaense pelo Brasileirão é contra o Sport, em mais um jogo dentro de casa, no próximo domingo (14), às 19h.