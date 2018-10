Matheus Fernandes pede atenção ao Botafogo para duelo contra Ceará: "É um divisor de águas''

O Botafogo se reapresentou nessa quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, após o empate contra o Vasco. A equipe se prepara para enfrentar o Ceará, na próxima segunda (15). O duelo marca mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento e o volante botafoguense, Matheus Fernandes, falou sobre a importância dessa partida.

"Queremos chegar lá em cima e precisamos vencer e jogar bem. Agora vai começar a definir a galera que vai ficar na parte de baixo ou de cima. Será um jogo muito importante e temos que entrar como se fosse uma final, é um divisor de águas para nós no campeonato. O Ceará cresceu, com um contra-ataque bem definido e tem feito alguns gols assim. Não sei nem se o Leandro Carvalho vai jogar, mas temos que estar ligados nisso."

O Campeonato Brasileiro se aproxima da reta final restando apenas 10 rodadas. O Alvinegro carioca é o 12º colocado, com 34 pontos somados, apenas quatro de vantagem para o Vozão, que ocupa a 17ª posição e tem um jogo a menos. Analisando o clássico desta terça-feira (09), o volante gostou da postura do Botafogo.

“As duas equipes tiveram uma boa proposta de jogo e no meu modo de ver foi um bom jogo, lá e cá. Teve também o erro da arbitragem que acabou definindo a partida em 1 a 1. Eu procuro focar na minha função para poder ajudar a equipe da melhor forma possível e deixar um pouco de lado essa questão da arbitragem. Na minha opinião, foi pênalti, mas ele optou por não dar. Faz parte e agora temos que correr atrás nos próximos jogos.”

Matheus Fernandes ainda falou sobre a parceria que cultiva com o meia Bochecha desde os tempos nas categorias de base e celebrou a boa atuação da dupla no duelo contra o Vasco. “Sempre conversamos sobre a oportunidade de jogarmos juntos e nessa partida fomos bem, nos entregamos bastante e conseguimos oportunidades de gols saindo dos nossos pés. Espero ajudar no crescimento dele, assim como ele ajuda no meu”, afirmou o volante.

O elenco do Botafogo volta a treinar na tarde desta quinta-feira (11) e segue a preparação até domingo, quando viaja para Fortaleza. A partida contra o Ceará acontece às 20h de segunda, no Castelão.