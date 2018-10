Bahia recebe desesperado Paraná para quebrar sequência ruim e se afastar do Z-4

Em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão, Bahia e Paraná se enfrentam em Salvador às 21h deste sábado (13). Os dois times vem de uma incômoda série de jogos sem vitórias no campeonato, esta jornada pode ser a oportunidade para ambos os times acabarem com a sequência ruim de resultados.

Com alta expectativa de público, Bahia prega cautela contra lanterna

O Bahia que está a cinco jogos sem vencer vai para o jogo pressionado, mesmo entendendo que o time vêm fazendo bons jogos e em alguns sendo prejudicado pela arbitragem, a torcida sabe que enfrentar o lanterna precisa de cuidados, mas que o único resultado aceitável é a vitória. Sabendo da pressão de enfrentar o Paraná o lateral Bruno falou sobre o jogo e o clima de "já ganhou" que pode atrapalhar o desempenho da equipe.

"Lógico que os números dizem, mas a gente vem conversando, e a gente sabe da dificuldade. O Paraná está nessa situação, mas é um grupo de homens, que vão querer honrar. Vai ser um jogo difícil. É chegar dentro de campo, tentar fazer o melhor para sair com a vitória. Importante estar focado. Esquecer os números e focar na importância de triunfar em casa", ressaltou.

A expectativa é que o jogo que vai ocorrer em Pituaçu tenha um público acima dos 30 mil pagantes, o que coloca uma certa pressão no tricolor baiano.

Paraná busca força por permanência na série A

O Paraná não vence desde o dia 22/07 em confronto válido pela 14ª rodada, quando bateu o América-MG por 1 a 0. O time tenta arrumar forças para não desisti da permanência na Primeira Divisão, mas, nesse momento está a 14 pontos do primeiro fora do Z-4, a Chapecoense, que tem a mesma pontuação do Bahia e Vasco - 31 pontos. daí a importância do jogo e de uma vitória contra o time baiano fora de casa.

Com alguns desfalques Claudinei Oliveira ainda não confirmou a equipe mais é quase certo que o lateral Igor volte a ser titular depois de ficar fora por lesão, ele vai substituir Mansur, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, sabendo da situação do time o jogador paranista falou da importância de acreditar sempre no melhor.

"Quando a gente entra em campo está 0 a 0. É 11 contra 11. Não pode entrar em campo pensando que vai perder, então não podemos entrar em campo achando que vai perder".

Possíveis escalações

Bahia: Douglas; Bruno; Lucas Fonseca; Douglas Grolli; Léo; Gregore; Nilton; Ramires; Zé Rafael; Élber; Gilberto (Edigar Junio).

Paraná: Richard; Júnior, René Santos, Jesiel e Igor; Alex Santana Leandro Vilela (Jhony), Deivid (Nadson), Silvinho e Juninho; Ortigoza.

​Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima; Auxiliares: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor.