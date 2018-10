Após empate sem gols, Zé Ricardo se diz desapontado e critica atuação abaixo do Botafogo 

Com o empate em 0 a 0 com o Ceará, no Castelão, o Botafogo manteve a 12ª posição, com 35 pontos, e aumentou a série invicta para cinco jogos nesse Brasileirão. Entretanto, a atuação da equipe no jogo desta segunda-feira (15) não foi nada animadora, o que foi reconhecido por Zé Ricardo em entrevista coletiva após a partida.

Visivelmente incomodado e desapontado com a performance do alvinegro no jogo, o treinador criticou o desempenho de seus jogadores e se disse aliviado com o ponto conquistado fora de casa.

"Difícil comentar, pois fizemos uma partida abaixo do que poderíamos fazer. Um pouco decepcionado. Treinamos sabendo da pressão que seria. O resultado hoje, temos que agradecer pelo ponto. (...) A gente vinha satisfeito com o rendimento. Normalmente a gente vem criando oportunidades e criando pouco. Hoje não temos como comentar taticamente, pois produzimos pouco".

Zé comentou sobre a estratégia pensada antes e durante a peleja. Para ele, as substituições foram feitas visando modificar o padrão da equipe na partida, mas não surtiram o efeito desejado.

"Dentro da estratégia era ter um bloco mais baixo. A entrada do Pimpão foi mais para segurar aquele setor de ataque deles. Pimpão joga muito taticamente. A entrada o Erik seria para aproveitar os espaços. (...) Os extremos do Ceará estavam nos pressionando. Como a gente não conseguia a primeira bola, eles tinham essa posse. Com a entrada do Marcelo, a gente acreditava que daria mais força defensiva. Se tivesse que ter um vencedor, teria que ser o Ceará".

Perguntado sobre a boa atuação de Saulo e sobre os desfalques para o duelo contra o Bahia, sábado (20), no Nilton Santos, o técnico enalteceu o goleiro, lamentou as ausências e encerrou pedindo o apoio da torcida para o embate da 30ª rodada.

"Temos consciência quer Jefferson e Gatito são grandes jogadores, mas temos muita confiança no Saulo e no Diego. Ele mostrou todo potencial e a gente tem certeza que terá um futuro brilhante".

"Todas as equipes têm problemas por lesão ou suspensões. Vamos ver como estão Jean e os outros. Quero é pedir o apoio de nossa torcida para o próximo jogo que é muito importante", finalizou.