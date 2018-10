Robson Bambu recusa proposta de renovação e pode não atuar mais pelo Santos

Robson Bambu, mais um dos "Meninos da Vila" tem futuro cada vez mais distante do Peixe. No mais novo capítulo da novela, o zagueiro recusou a última proposta de renovação do clube, no fim de setembro e não deve mais jogar com a camisa alvinegra. A expectativa do técnico Cuca era de usar o defensor, que se recuperou de lesão na coxa esquerda, na partida contra o Internacional, na próxima segunda-feira em Porto Alegre-RS.

Bambu tem contrato com o Santos até 10 de novembro deste ano. O zagueiro assinou um pré-contrato com o Atlético-PR e se apresenta no novo clube após o término do vínculo atual.

Entenda o caso:

No início do mês, na iminência de perder o jogador, a diretoria santista enviou um ofício à FPF e CBF cobrando prioridade na renovação do contrato de Bambu, alegando ter preferência por ser clube formador do atleta. O pedido foi negado.

Após a vitória contra o Corinthians no último sábado, o presidente do Santos, José Carlos Peres, se mostrava confiante quanto a permanência de Bambu:

"Ele ainda tem o contrato de formação ainda. Nós temos o direito e a prioridade da renovação. Nós temos o direito por lei. Notificamos o atleta e o empresário dele. O Atlético-PR, que dizem que tem um pré-contrato assinado com ele, é obrigado a trazer a proposta para a gente. Se nós exercermos o direito, se o valor for a contento do Santos, temos o direito da igualdade. Aí nos estamos garantidos de que vamos ficar com o atleta."

Robson Bambu foi promovido ao profissional ainda com Jair Ventura. Atuou por 12 vezes, com retrospecto de quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.