Mailson se vê mais maduro e confiante para assumir gol do Sport 

Com mais uma lesão de Magrão, que deve ficar de fora até o início da próxima temporada, Mailson é a bola da vez no Sport. O jovem arqueiro já defendeu as cores do Leão no início deste Brasileirão, por ocasião de outra lesão de Magrão no primeiro semestre e da suspensão pelo terceiro cartão amarelo cumprida contra o Grêmio, em jogo realizado na Ilha do Retiro.

Agora, na 19ª posição e com mais nove partidas pela frente, Mailson assume a titularidade no gol Rubro-negro com muito mais pressão. Formado na base do Sport, Mailson tem bom retrospecto defendendo o Leão. Atuando em quatro partidas neste Série A, o jovem goleiro somou vitórias contra Paraná e Bahia, e empates contra Grêmio e Botafogo. Apesar de atuações recentes, Mailson disse se estar mais maduro e preparado para a nova oportunidade.

"Eu estava mais nervoso naqueles jogos. Agora estou com mais maturidade, concentrado, sabendo da responsabilidade que é defender um clube grande como o Sport. O elenco também me dá muita confiança e estou feliz pela oportunidade", afirmou.

Mailson comentou também sobre o respeito com Magrão, goleiro experiente, considerado maior ídolo da história do Rubro-negro pernambucano.

"Tenho ele como um ídolo. Para mim é um sonho estar jogando ao seu lado. Ser substituto dele também é uma honra. Só que no futebol existem as lesões e estou preparado para quando chegarem as chances", finalizou.