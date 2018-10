Alan Mineiro marca, Vila Nova derrota Juventude e cola no G-4

Em jogo para seu maior púbico na série B o Vila Nova/GO garantiu mais 3 pontos em casa e entra de vez na briga por uma vaga no G-4. O time goiano chegou aos 51 pontos e se iguala ao CSA que é o último time garantido vaga a primeira divisão nesse momento.

O Juventude se complica ao perder a 12ª partida e viu a diferença para o 16º aumentar para 3 pontos, com 32 pontos precisa agora de dois jogos para poder sair do Z-4 já que perde nos critérios de desempate para o CRB/AL que tem 35 pontos.

Primeiro Tempo

O jogo começou com os times esperando as ações um do outro para saber como se portar em campo, mas, aos poucos por jogar em casa o Vila Nova tomou a iniciativa de buscar a vitória que poderia deixá-lo mais próximo da elite da série B.

Até os 17 minutos o jogo foi morno e sem nenhuma finalização que tirasse suspiro dos torcedores que estavam no Serra Dourada em bom público. Mesmo com mais posse de bola o Vila Nova não conseguia furar a boa marcação do Juventude que não conseguia ameaçar a meta de Rafael Santos goleiro do Vila.

Aos 18 minutos o Juventude teve a chance mais importante do jogo até aquele momento, em chute desviado de fora da área Felipe Mattioni acertou o travessão do Vila Nova. Aos 20’ o Vila Nova deu a reposta e abriu o placar da partida, em chute certeiro de Alan Mineiro o time goiano fica à frente do placar, 1 a 0 aos 20 minutos. A partir do gol o Vila Nova buscou controlar o jogo e anular as ações do Juventude.

Aos 32 minutos Maguinho quase amplia o placar de cabeça, Douglas Silva em grande defesa evita o Gol do Vila. Na parte final do primeiro tempo o Juventude saiu mais para o ataque e chegou em dois momentos com perigo a meta do Vila Nova, aos 36’ Bonfim zagueiro do time Gaúcho desviou de cabeça falta batida para dentro da área do Vila Nova passando perto do gol. E aos 43’ Denner invade a área do time da casa e exige grande defesa de Rafael Santos.

Segundo Tempo

No segundo tempo precisando do resultado pra se afastar da zona de rebaixamento o Juventude se lançou mais ao ataque, já o Vila Nova parecia satisfeito com o 1 a 0 e tentava controlar o jogo e buscava contrataques para matar o jogo.

Aos 7 minutos em bola parada Geovane bate uma falta espetacular que acerta a trave do Juventude. Até aquele momento o lance da segunda etapa. Os times buscavam chutes de fora área já que estava difícil furar as defesas, e aos 8’ o Juventude deu a resposta com chute muito perigo do volante Lucas. Os times não conseguiam criar jogadas e o jogo ficou truncado em alguns momentos. Satisfeito com a vitória parcial já aos 30 minutos o Vila Nova só esperava o fim da partida.

O Juventude tentava furar as linhas de defesa do Vila Nova, no entanto, com pouco poder ofensivo o time com um dos pires ataques da série B nada pode fazer contra a melhor defesa da segunda divisão. O time gaúcho ainda tentou no abafa nos últimos minutos, mas o Vila Nova segurou o 1 a 0 e conseguiu importantíssimos 3 pontos na luta pelo acesso a série A.