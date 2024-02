Artilheiro do Tombense, Igor Bahia vive uma fase especial na carreira e, de quebra, virou artilheiro do Campeonato Mineiro 2024. No último domingo, o atacante voltou a balançar as redes na goleada do Gavião Carcará, por 4 a 0, sobre o Patrocinense, no Almeidão.

Igor Bahia já defendeu Murici, Cruzeiro-AL, Anápolis, Sergipe e chegou ao Tombense para esta temporada depois de se destacar no Inter de Lages. Pelo time de Santa Catarina, o jogador marcou nove gols em 16 jogos.

Aos 30 anos, o atacante vive sua primeira experiência no futebol mineiro. Recém-chegado, Igor Bahia se sente bastante a vontade, sendo responsável por metade dos gols do Tombense na competição: seis.

“Sem sombras de dúvidas a melhor fase, os números surpreendem um pouco, mas só eu e Deus sabemos o quanto eu lutei ao longo desses anos na minha carreira para estar vivendo isso. Eu estou colhendo tudo que plantei. Vou trabalhar cada dia mais para que esses números melhorem e eu possa ajudar sempre a minha equipe”, revela o Igor Bahia.

O cara do jogo contra o Patrocinense, com dois gols, Igor Bahia se igualou ao atacante uruguaio Gonzalo Mastriani (América-MG). Mesmo com seis gols em seis jogos (média: um gol por jogo), o destaque de Tombos mantém os pés no chão.

“Qual centroavante não quer estar envolvido em uma briga como essa? (Risos) É fruto de muito trabalho, a gente fica feliz porque no final de tudo são grandes nomes do futebol brasileiro, grandes atacantes. Deus tem nos abençoado poderosamente e nos permitido estar no topo. A intenção é continuar fazendo gols para ajudar o Tombense a conquistar sempre os três pontos porque a vitória do grupo é mais importante”, declarou o jogador.

O Tombense volta a campo neste sábado, às 16h, diante do Villa Nova, no Estádio Municipal Castor Cifuentes. O confronto é válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro 2024.