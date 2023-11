Tombense perde em casa para Mirassol e é rebaixado à Série C

Na tarde deste sábado (25), Tombense e Mirassol se enfrentaram pela última e decisiva rodada da Série B 2023, no qual os paulistas saíram vencedores pelo placar de 1 a 0, com seu gol marcado por Luiz Otávio já no apagar das luzes, aos 89 minutos de partida. Com o resultado, o time mineiro foi rebaixado devido à vitória da Chapecoense diante do Vitória.

Já o Mirassol, que ainda sonhava com o acesso, terminou a competição no sexto lugar devido aos triunfos de Juventude, Atlético-GO e Novorizontino.

Primeiro tempo truncado

A primeira etapa foi marcada por um claro nervosismo de ambas as equipes, que disputavam a partida tendo de alcançar seus objetivos, o Mirassol sonhando com o acesso, e o Tombense lutando contra o rebaixamento.

A falta de tranquilidade influenciou diretamente no desempenho mostrado em campo , os dois times tiveram a bola em diversos momentos da partida, conseguindo criar algumas chances e levar perigo um ao outro, mas a falta de pontaria e calma, as finalizações não foram bem sucedidas e o primeiro tempo se encerrou com o placar ainda fechado.

Mirassol marca no final, mas não consegue o acesso

Foto:Divulgação/Tombense

Diferentemente do que foi visto na etapa inicial, o segundo tempo foi bastante movimentado, se nos primeiros 45 minutos os goleiros foram meros espectadores, o clima se inverteu completamente.

A equipe do interior paulistano foi a que chegou com perigo primeiro, aos 9 minutos Negueba fez uma boa jogada e parou nas mãos de Felipe Garcia, e demorou um pouco para que a equipe do Tombense gostasse do jogo e conseguisse reagir, aos 32 minutos, Marcelinho soltou uma pancada, que chegou a tirar o fôlego do torcedor mineiro, mas a bola acabou explodindo no travessão.

Chegando aos minutos finais do duelo, os resultados das outras partidas já não beneficiavam o Mirassol, que não se importou com isso e foi atrás da sua vitória a qualquer custo, e já no apagar das luzes do Estádio Antonio Guimarães de Almeida, Lucas Ramón achou um grande passe para Luiz Otávio, que cabeceou sem chance para o arqueiro mineiro, confirmando de vez o rebaixamento do Tombense para a Série C em 2024.

Como ficaram no Brasileirão Série B

O Mirassol terminou a competição na sexta colocação, duas abaixo das equipes que classificam para a elite do futebol brasileiro, conquistando 63 pontos.

O Tombense acabou encerrando a competição na décima oitava colocação do campeonato, tendo sido rebaixado com 37 pontos conquistados em 38 rodadas.