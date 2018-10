Milton Mendes elogia torcida e desempenho do Sport contra o Vasco

Em jogo com várias polêmicas de arbitragem, o Sport venceu o Vasco na Ilha do Retiro pelo placar de 2 a 1. O resultado não tirou o Leão da zona de rebaixamento, mas manteve o Rubro-negro na briga contra o descenso. O técnico Milton Mendes exaltou o apoio da torcida, mas reconheceu que o placar podia ter sido mais confortável.

"Temos treinado variações de jogo, posicionamento ofensivo e defensivo, além de transições. É natural que com o tempo as coisas aconteçam da melhor forma. Sem dúvidas, posso dizer a vocês que o trabalho dentro de campo tem sido importante, mas não posso deixar de falar do nossos torcedores, que são exigentes. Foi muito bacana ver a torcida jogando junto. Isso está sendo um diferencial e só temos que bater palmas. Queria ter a oportunidade de abraçar e apertar a mão de cada um deles para agradece-los. O torcedor nos empurrou e deu força para vencermos. Foi até um resultado magro pelo que nós fizemos”, admitiu.

Ainda em processo de adaptação ao esquema proposto pelo treinador, Milton reforçou os elogios à equipe do Sport.

"A nossa equipe fez uma exibição melhor. E isso é natural com tempo de treinos. Os jogadores vão entendendo as propostas e as ideias para executá-las. É importante saber que eles também erram. Temos que reconhecer e dar moral para levantarmos”, analisou.

Milton disse ter enxergado também um Sport mais maduro durante a partida.

"Eu vejo uma equipe muito mais madura, muito mais entregue. Com os dois zagueiros tivemos uma entrega maior, com um nível de concentração bom. Estamos falando de Vasco, não é uma equipe qualquer. Conseguimos superar, eles tentaram fazer a parte deles e nós, a nossa. Fomos superiores porque jogamos melhor", finalizou.