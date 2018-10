"Não dá para tomar esses gols em outubro", afirma Mano após revés do Cruzeiro

O comandante celeste Mano Menezes deixou o Mineirão nesta quarta-feira (24) bastante insatisfeito com o desempenho da Raposa na derrota por 2 a 0 para o Ceará, em jogo adiado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O treinador reclamou, principalmente, da forma como o adversário conseguiu marcar em duas oportunidades no Gigante da Pampulha. Em um segundo momento, ele alertou para o relaxamento do grupo após a conquista da Copa do Brasil, fato que também foi destacado pelo meia Thiago Neves após a partida.

"Você não perde se o adversário não tem mérito de aproveitar uma noite em que o Cruzeiro não jogou bem. Teve dificuldades para criar, mesmo assim criou boas oportunidades no primeiro tempo, depois tomamos gols que não dá para tomar em outubro. Você pode tomar em janeiro, no início de fevereiro, mas em outubro não dá para tomar. Pagamos um preço duro, sentimos o gosto amargo da derrota e vamos aproveitar esse gosto para preparar para o jogo contra o Paraná, pensar para frente e não perder mais, especialmente dentro da casa”, analisou.

Na partida, Mano Menezes precisou trocar dois atletas importantes para a formação do time. O zagueiro Dedé e o meia-atacante Arrascaeta foram poupados e substituídos por Manoel e Rafinha, respectivamente. O treinador minimizou, entretanto, que as mudanças na equipe foram importantes para o resultado negativo no Mineirão.

“Função é função. Se a cada alteração na equipe nós vamos deixar de fazer a função, aí está errado. Falta de concentração necessária para as coisas do futebol. Tem a ver com o momento, com a comemoração, tem a ver com certo relaxamento que não condiz com jogo competitivo. Jogo competitivo exige muito, o futebol brasileiro é muito difícil de se jogar. Se você não entrar com aquela dose, escapam algumas coisas e o adversário está ali preparado para aproveitar”, finalizou.