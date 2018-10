Agora no Flamengo, Dorival reencontra São Paulo diferente em seu retorno ao Morumbi

Nesse domingo (4) às 17h, no Morumbi, São Paulo e Flamengo duelarão pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, além de valer muito para as duas equipes, marcará o reencontro de Dorival Júnior com a equipe paulista. O treinador foi demitido do Tricolor ainda no Paulistão, após perder por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque.

Após a demissão na equipe tricolor, o uruguaio Diego Aguirre assumiu e conduziu a equipe até a semifinal do estadual, sendo eliminado para o Corinthians nos pênaltis. No Brasileirão, o São Paulo disputou com o Flamengo a liderança, e chegou a abrir quatro pontos para o vice-líder, mas agora está a sete pontos do Palmeiras, e três atrás do Rubro-Negro.

Com estilos diferentes, os dois treinadores medirão forças no Morumbi. Desfalcado, e com uma proposta de jogo mais reativa, o Tricolor evita ficar com a bola, mesmo jogando em casa, e aposta nos contra-ataques. Para esse duelo, porém, não deverá ter Everton e João Rojas, machucados, e a estratégia poderá ser prejudicada.

Com força máxima, o Rubro-Negro mantém o estilo de jogo da época de Maurício Barbieri, elogiado por Dorival, e aperfeiçoado pelo experiente treinador. Em cinco partidas, a equipe da Gávea marcou 11 gols, e sofreu apenas um. Uribe, Dourado, Vitinho e Marlos Moreno marcaram, e melhoraram a produtividade do ataque.

Na quarta colocação com 56 pontos, o São Paulo precisa da vitória para se firmar no G-4 e, em caso de tropeço do Palmeiras, voltar a pensar em título. Já o Flamengo, vice-líder com 59 pontos, precisa do triunfo para buscar cortar a diferença para o Alviverde, e se manter ainda mais na cola do líder.