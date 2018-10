Com Sander em dúvida, Milton Mendes testa opções na lateral-esquerda do Sport

O Sport pode não contar com Sander para a próxima rodada do Brasileirão, quando o Leão tem confronto importante contra o Ceará, na Ilha do Retiro. Com dores no tornozelo, o lateral-esquerdo é dúvida para a partida. Milton Mendes chegou a testar duas opções diferentes na vaga.

A primeira delas, Ernando, é zagueiro de origem, mas já jogou nesta Série A com a camisa Rubro-negra como lateral-direito e como lateral-esquerdo, principalmente quando a equipe ainda era comandada por Eduardo Baptista.

Já Evandro, jogou apenas duas vezes pelo Sport este ano. Enfrentou o Atlético-PR nas duas ocasiões. Em casa, ajudou o Leão a vencer por 1 a 0, mas, na Arena da Baixada, viu o Rubro-negro sofrer 4 a 0 do Furacão.

Raul Prata, lateral-direito que também pode atuar pela esquerda, também chegou a ser testado e pode ser opção para o jogo. Também com dores no tornozelo, Marlone não chegou a treinar, e é dúvida para o confronto.