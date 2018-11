Gatito salva no fim, Botafogo bate Corinthians e mantém distância do Z-4 do Brasileirão

Em jogo válido pela 32ª rodada, neste domingo (4), no Engenhão, o Botafogo venceu o Corinthians pelo placar de 1 a 0. O gol botafoguense foi anotado por Rodrigo Lindoso. A partida era morna com o Botafogo tendo maior posse de bola mas sem levar perigo a meta de Cássio, mas em bola parada após desvio de Ralf o alvinegro carioca chegou ao gol e na segunda etapa apenas administrou e contou com a estrela do paraguaio Gatito para sair com a vitória.

A peleja começou com a equipe botafoguense tendo maior posse de bola e tentando se impor por estar jogando em casa e pela situação incomoda em que se encontra na tabela, mas nada conseguia fazer, até que aos 28' em jogada de escanteio Rodrigo Lindoso desviou a bola no primeiro pau, ela bateu no volante corinthiano Ralf e Cássio nada pode fazer.

Após o gol, a equipe carioca recuou muito e deixava a equipe do Corinthians trocar passes no setor ofensivo mas a equipe nada criava,mas em uma das poucas situações que teve na partida a equipe corintiana reclamou acintosamente de pênalti em cima do centroavante Roger, após lance em que ele teve suas pernas tocadas pelo lateral Marcinho.

Nos momentos finais da partida quando o Botafogo era pressionado pela equipe corintiana, um homem apareceu para salvar a noite dos botafoguenses: Gatito Fernandéz,o goleiro paraguaio retornava hoje de lesão no punho que havia deixado ele afastado dos gramados por um longo tempo, mas a falta de ritmo não o atrapalhou quando já nos acréscimos, ele fez ótima defesa após desvio de Léo Santos, esbanjando reflexo e estrela.

Com a vitoria a equipe botafoguense ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento e ocupa a décima quarta colocação com 38 pontos, apenas um ponto atrás do Corinthians que com a derrota ocupa ainda a décima primeira colocação.

Ambos os times retornam no próximo sábado(10) em clássicos estaduais, o Botafogo joga contra o Flamengo as 19h no Engenhão,já o Corinthians encara o São Paulo em Itaquera as 17h.