Em jogo de sete gols, São Bento goleia o Coritiba e elimina fantasma do rebaixamento

O São Bento venceu o Coritiba por 5 a 2, na noite desta terça-feira (6), no Estádio Walter Ribeiro, em partida válida pela Segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o São Bento fica na 10° colocação do campeonato, seguido pelo Coritiba em 11º, ambos com 46 pontos.

Na primeira etapa, logo no início o São Bento abriu o placar com Diogo Oliveira, com menos de um minuto de partida. Mas o Coritiba não se abalou com o gol sofrido, e aos 4 minutos, Alecsandro, de pênalti, marcou para o coxa, tudo igual. Após esse começo avassalador de partida o jogo esfriou, muitos erros de passes e poucas chances criadas.

Aos 34 minutos, o Zagueiro Alan Costa cometeu pênalti em Ronaldo, Marcelo Oliveira cobrou e marcou, São Bento 2 a 1 Coritiba. Assim como no início da partida, o Coritiba empatou logo em seguida, Alecsandro fez o segundo dele na partida, Guilherme parede cruzou e o camisa nove finalizou.

Segunda etapa

São Bento e Coritiba voltaram para a segunda etapa sem modificações. Mas aos 10 minutos, o Técnico Marquinhos Santos, tirou o meia Roni, e colocou o atacante Joãozinho, tornando o time mais ofensivo. A mudança surtiu efeito e aos 19 minutos, Diogo Oliveira cruzou e Joãozinho completou para as redes. São Bento 3 a 2.

Atrás do placar, o Coritiba pressionou o São Bento, Guilherme Parede ficou cara a cara com o goleiro, mas demorou a finalizar e desperdiçou. Em seguida, Parede de novo finaliza e a bola passa rente à trave, mas arbitragem marca impedimento.

Aos 38 minutos o São Bento ampliou a vantagem, após escanteio, Francis faz o quarto do São Bento na partida. Coritiba perdido em campo, o técnico Argel Fucks mudou o time, colocou Kady e Matheus bueno, mas o Coritiba não conseguiu criar chances. E aos 42 minutos, Dudu Vieira confirmou a goleada do São Bento. São Bento 5 a 2 Coritiba.

Próximo confronto do São Bento é contra o Sampaio Corrêa, sábado (10), às 19h30. Já o Coritiba enfrenta o Goiás, na sexta-feira (09), às 21h30.