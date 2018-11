Hugo comemora gol sobre o Fortaleza e acredita no acesso do CSA  

Depois do empate na noite desta terça-feira contra o Fortaleza, o técnico Marcelo Cabo aumentou as esperanças pelo acesso do CSA para a Série A de 2019 e mantém viva a possibilidade de título da Série B.

Com os resultados da rodada, restando três partidas, o Azulão se mantém na vice-liderança, tem quatro pontos de vantagem para o 5º colocado e está a 7 pontos do líder Fortaleza.

Autor do gol de empate, Hugo destacou a sequência do CSA e previu a conquista do acesso: "Nessa reta final, a gente saiu de Maceió dizendo que eram cinco finais, conseguimos bons resultados e hoje a gente veio aqui buscar ponto e buscar a vitória. Teremos dois jogos em casa. (Eles) Encheram a casa, foi um jogo gostoso, suportamos a pressão. Papai do céu me abençoou e consegui fazer o gol. Se deus quiser, conseguiremos o acesso." - finalizou o jogador.

Com 58 pontos, o time alagoano recebe no próximo sábado (10), às 17h, pela 36ª rodada, mais um rival na luta pelo G-4, o Atlético-GO.